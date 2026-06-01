全球足球迷引頸期盼的2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）即將於台灣時間6月12日正式點燃戰火！本屆賽事締造歷史新猷，不僅首度由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦，參賽規模更破天荒擴張至48支國家代表隊，總計將上演高達104場激戰。《NOWNEWS》將為球迷整理完整的賽程對戰組合，以及台灣轉播平台、分組情況以及各隊球員名單提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃完整賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026世界盃賽事基本資訊與賽制規則
📍世界盃歷史沿革與規模擴張
📍2026世界盃主辦場館與「去品牌化」政策
📍2026世界盃票務爭議與未來賽事
📍2026世界盃各組預測、賠率與英格蘭對手分析
📍2026世界盃取得參賽資格球隊與小組分佈
📍2026世界盃完整分組球員名單與陣容
2026年世界盃足球賽全方位懶人包
2026世界盃完整賽程表（綠色為即將開打賽程）
2026世界盃分組名單
台灣2026世界盃轉播平台總整理
目前台灣已確認由愛爾達電視（ELTA TV）取得2026世界盃的台灣區總代理權。以下為各大觀賽平台分析：
📍1. 愛爾達電視 / 中華電信 MOD
如果您想完整收看本屆世足賽全數104場比賽，愛爾達是唯一的「大滿貫」選擇。
平台：中華電信MOD。
優勢：提供全賽事直播、隨選重播。適合追求專業數據與頂級影音享受的球迷。
📍2. 有線電視（華視／東森）
針對一般大眾與不想額外支付App訂閱費的民眾，無線與有線電視是穩定觀賽的首選。
平台：華視（CTS）、東森（依往例轉播）。
優勢：有線電視具備零延遲、高穩定度特色。依照往例，華視將轉播部分關鍵場次（如開幕戰、四強、決賽），具體場次將於賽前公佈。對於中嘉寬頻等有線電視用戶，這是最便利且省錢的方案。
📍3. 通勤族與租屋族必備：Hami Video
行動裝置、平板或跨螢幕觀賽的最佳搭檔。
平台：Hami Video App。
優勢：適合需要在不同環境切換裝置的球迷。若搭配 SoundBox 等串流設備，能將小螢幕體驗升級至劇院等級，隨時隨地掌握進球瞬間。
📍4. 數據控與花絮必備：FIFA+ 官方 App
優勢：由國際足總推出的官方App，提供豐富的賽事精華、歷史資料及球隊即時動態。是無法第一時間追直播時，補課賽事進度與捕捉幕後花絮的最佳工具。
打造頂級觀賽環境：告別「轉圈圈」與卡頓
觀看世界盃直播最怕遇到畫面延遲（Lag）或解析度模糊。專家建議，若要穩定支撐4K直播的大流量，家用網路的品質至關重要：
2026世界盃賽事基本資訊與賽制規則
2026世界盃各組預測、賠率與英格蘭對手分析
2026世界盃完整分組球員名單與陣容
⚽A組陣容
捷克(初步名單)：守門員Lukáš Horníček(Braga)、Matěj Kovář(PSV Eindhoven)、Jindřich Staněk(Slavia Prague)。後衛Vladimír Coufal(Hoffenheim)、David Douděra(Slavia Prague)、Tomáš Holeš(Slavia Prague)、Robin Hranáč(Hoffenheim)、Štěpán Chaloupek(Slavia Prague)、David Jurásek(Slavia Prague)、Ladislav Krejčí(Wolverhampton)、Jaroslav Zelený(Sparta Prague)、David Zima(Slavia Prague)。中場Pavel Bucha(Cincinnati)、Lukáš Červ(Viktoria Plzeň)、Vladimír Darida(Hradec Králové)、Tomáš Ladra(Viktoria Plzeň)、Lukáš Provod(Slavia Prague)、Michal Sadílek(Slavia Prague)、Hugo Sochůrek(Sparta Prague)、Alexandr Sojka(Viktoria Plzeň)、Tomáš Souček(West Ham)、Pavel Šulc(Lyon)、Denis Višinský(Viktoria Plzeň)。前鋒Tomáš Chorý(Slavia Prague)、Adam Hložek(Hoffenheim)、Mojmír Chytil(Slavia Prague)、Christophe Kabongo(Mladá Boleslav)、Jan Kuchta(Sparta Prague)、Patrik Schick(Bayer Leverkusen)。教練Miroslav Koubek。
墨西哥(初步名單)：守門員Raúl Rangel(Chivas)、Guillermo Ochoa(AEL Limassol)、Carlos Acevedo(Santos Laguna)、Alex Padilla(Athletic Bilbao)、José Antonio Rodríguez(Tijuana)、Carlos Moreno(Pachuca)。後衛Johan Vásquez(Genoa)、César Montes(Lokomotiv Moscow)、Jesús Gallardo(Toluca)、Jorge Sánchez(PAOK)、Mateo Chávez(AZ Alkmaar)、Julián Araujo(Celtic)、Israel Reyes(America)、Richard Ledezma(Chivas)、Everardo López(Toluca)、Denzell García(FC Juarez)、Jesús Alberto Angulo(Tigres)、Bryan González(Chivas)、Víctor Guzmán(Monterrey)、Ramón Juárez(America)、Jesús Alejandro Gómez(Tijuana)、Eduardo Águila(Atletico San Luis)、Luis Rey(Puebla)。中場Edson Álvarez(Fenerbahce)、Orbelín Pineda(AEK Athens)、Álvaro Fidalgo(Real Betis)、Obed Vargas(Atletico Madrid)、Gilberto Mora(Tijuana)、Luis Chávez(Dynamo Moscow)、Roberto Alvarado(Chivas)、Érik Lira(Cruz Azul)、Luis Romo(Chivas)、Marcel Ruiz(Toluca)、Efraín Álvarez(Chivas)、Diego Lainez(Tigres)、Elías Montiel(Pachuca)、Carlos Rodríguez(Cruz Azul)、Érick Sánchez(America)、Alexéi Domínguez(Pachuca)、Jesús Ricardo Angulo(Toluca)、Jeremy Márquez(Cruz Azul)、Jordán Carrillo(Pumas)、Isaías Violante(America)、Kevin Castañeda(Tijuana)、Alexis Gutiérrez(America)。前鋒Raúl Jiménez(Fulham)、Santiago Giménez(AC Milan)、Julián Quiñones(Al Qadsiah)、César Huerta(Anderlecht)、Armando González(Chivas)、Guillermo Martínez(Pumas)、Alexis Vega(Toluca)、Jorge Ruvalcaba(New York Red Bulls)、Germán Berterame(Inter Miami)。教練Javier Aguirre。
南非(初步名單)：守門員Ronwen Williams(Mamelodi Sundowns)、Ricardo Goss(Siwelele FC)、Sipho Chaine(Orlando Pirates)、Brandon Petersen(Kaizer Chiefs)。後衛Khuliso Mudau(Mamelodi Sundowns)、Olwethu Makhanya(Philadelphia Union)、Bradley Cross(Kaizer Chiefs)、Thabiso Monyane(Kaizer Chiefs)、Thabang Matuludi(Polokwane City)、Nkosinathi Sibisi(Orlando Pirates)、Aubrey Modiba(Mamelodi Sundowns)、Khulumani Ndamane(Mamelodi Sundowns)、Ime Okon(Hannover 96)、Samukele Kabini(Molde FK)、Mbekezeli Mbokazi(Chicago Fire)。中場Teboho Mokoena(Mamelodi Sundowns)、Jayden Adams(Mamelodi Sundowns)、Brooklyn Poggenpoel(Durban City)、Lebohang Maboe(Kaizer Chiefs)、Thalente Mbatha(Orlando Pirates)、Sphephelo Sithole(CD Tondela)。前鋒Oswin Appollis(Orlando Pirates)、Tshepang Moremi(Orlando Pirates)、Evidence Makgopa(Orlando Pirates)、Lyle Foster(Burnley)、Iqraam Rayners(Mamelodi Sundowns)、Relebohile Mofokeng(Orlando Pirates)、Themba Zwane(Mamelodi Sundowns)、Patrick Maswanganyi(Orlando Pirates)、Kamogelo Sebelebele(Orlando Pirates)、Thapelo Morena(Mamelodi Sundowns)、Thapelo Maseko(AEL Limassol)。教練Hugo Broos。
韓國：守門員Jo Hyeon-woo(Ulsan HD)、Kim Seung-gyu(FC Tokyo)、Song Bum-keun(Jeonbuk Hyundai)。後衛Kim Min-jae(Bayern Munich)、Cho Yu-min(Sharjah)、Lee Han-beom(Midtjylland)、Kim Tae-hyeon(Kashima Antlers)、Park Jin-seob(Zhejiang FC)、Lee Ki-hyuk(Gangwon FC)、Lee Tae-seok(Austria Vienna)、Seol Young-woo(Red Star Belgrade)、Jens Castrop(Borussia Mönchengladbach)、Kim Moon-hwan(Daejeon Hana)。中場Yang Hyun-jun(Celtic)、Paik Seung-ho(Birmingham City)、Hwang In-beom(Feyenoord)、Kim Jin-kyu(Jeonbuk Hyundai)、Bae Jun-ho(Stoke City)、Eom Ji-sung(Swansea City)、Hwang Hee-chan(Wolverhampton)、Lee Dong-gyeong(Ulsan HD)、Lee Jae-sung(Mainz)、Lee Kang-in(Paris Saint-Germain)。前鋒Oh Hyeon-gyu(Beşiktaş)、Son Heung-min(LAFC)、Cho Gue-sung(Midtjylland)。教練Hong Myung-bo。
⚽B組陣容
波士尼亞與赫塞哥維納：守門員Nikola Vasilj(FC St. Pauli)、Martin Zlomislić(HNK Rijeka)、Osman Hadžikić(Slaven Belupo)。後衛Sead Kolašinac(Atalanta BC)、Amar Dedić(SL Benfica)、Nihad Mujakić(Gaziantep FK)、Nikola Katić(Schalke 04)、Tarik Muharemović(US Sassuolo)、Stjepan Radeljić(HNK Rijeka)、Dennis Hadžikadunić(UC Sampdoria)、Nidal Čelik(Lens)。中場Amir Hadžiahmetović(Hull City)、Ivan Šunjić(Pafos FC)、Ivan Bašić(FC Astana)、Dženis Burnić(Karlsruher SC)、Ermin Mahmić(FC Slovan Liberec)、Benjamin Tahirović(Bröndby IF)、Amar Memić(FC Viktoria Plzen)、Armin Gigović(BSC Young Boys)。前鋒Kerim Alajbegović(RB Salzburg)、Esmir Bajraktarević(PSV Eindhoven)、Ermedin Demirović(VfB Stuttgart)、Jovo Lukić(FC Universitatea Cluj)、Samed Baždar(Jagiellonia Białystok)、Haris Tabaković(Borussia Mönchengladbach)、Edin Džeko(Schalke 04)。
卡達：守門員Shehab Ellethy(Al Shahania)、Salah Zakaria(Al Duhail)、Meshaal Barsham(Al Sadd)、Mahmoud Abunada(Al Rayyan)。後衛Boualem Khoukhi(Al Sadd)、Pedro Miguel(Al Sadd)、Sultan Al-Brake(Al Duhail)、Tarek Salman(Al Sadd)、Al-Hashmi Al-Hussain(Al Arabi)、Ayoub Al-Oui(Al Gharafa)、Bassam Al-Rawi(Al Duhail)、Rayyan Al-Ali(Al Gharafa)、Issa Laye(Al Arabi)、Lucas Mendes(Al Wakrah)、Mohammed Waad(Al Shamal)、Niall Mason(Qatar)。中場Ahmed Fathy(Al Arabi)、Jassim Gaber(Al Rayyan)、Assim Madibo(Al Wakrah)、Abdulaziz Hatem(Al Rayyan)、Karim Boudiaf(Al Duhail)、Mohamed Al-Mannai(Al Shamal)、Homam Al-Amin(Cultural Leonesa)。前鋒Almoez Ali(Al Duhail)、Akram Afif(Al Sadd)、Tahsin Mohammed(Al Duhail)、Edmílson Junior(Al Duhail)、Ahmed Al-Ganehi(Al Gharafa)、Ahmed Alaa(Al Rayyan)、Sebastián Soria(Qatar)、Hassan Al-Haydos(Al Sadd)、Mubarak Shanan(Al Duhail)、Mohammed Muntari(Al Gharafa)、Yusuf Abdurisag(Al Wakrah)。教練Julen Lopetegui。
瑞士：守門員Gregor Kobel(Borussia Dortmund)、Yvon Mvogo(Lorient)、Marvin Keller(Young Boys)。後衛Manuel Akanji(Inter Milan)、Nico Elvedi(Borussia Mönchengladbach)、Ricardo Rodriguez(Real Betis)、Silvan Widmer(Mainz)、Miro Muheim(Hamburger SV)、Aurèle Amenda(Eintracht Frankfurt)、Eray Cömert(Valencia)、Luca Jaquez(Stuttgart)。中場Granit Xhaka(Sunderland)、Johan Manzambi(Freiburg)、Remo Freuler(Bologna)、Denis Zakaria(Monaco)、Ardon Jashari(AC Milan)、Djibril Sow(Sevilla)、Christian Fassnacht(Young Boys)、Michel Aebischer(Pisa)、Fabian Rieder(Augsburg)、Rubén Vargas(Sevilla)。前鋒Breel Embolo(Rennes)、Noah Okafor(Leeds)、Dan Ndoye(Nottingham Forest)、Zeki Amdouni(Burnley)、Cedric Itten(Fortuna Dusseldorf)。教練Murat Yakin。
加拿大：TBA。
⚽C組陣容
巴西：守門員Alisson(Liverpool)、Ederson(Fenerbahçe)、Weverton(Gremio)。後衛Alex Sandro、Danilo、Léo Pereira(Flamengo)、Bremer(Juventus)、Ibañez(Al-Ahli)、Wesley(Roma)、Marquinhos(Paris Saint-Germain)、Gabriel Magalhães(Arsenal)、Douglas Santos(Zenit St. Petersburg)。中場Bruno Guimarães(Newcastle)、Casemiro(Manchester United)、Danilo Santos(Botafogo)、Fabinho(Al-Ittihad)、Lucas Paquetá(Flamengo)。前鋒Endrick(Lyon)、Gabriel Martinelli(Arsenal)、Igor Thiago(Brentford)、Matheus Cunha(Manchester United)、Raphinha(Barcelona)、Vinícius Júnior(Real Madrid)、Luiz Henrique(Zenit St. Petersburg)、Neymar(Santos)、Rayan(Bournemouth)。教練Carlo Ancelotti。
海地：守門員Johny Placide(Bastia)、Alexandre Pierre(Sochaux)、Josué Duverger(Cosmos Koblenz)。後衛Carlens Arcus(Angers)、Wilguens Paugain(Zulte Waregem)、Duke Lacroix(Colorado Springs Switchbacks)、Martin Expérience(Nancy)、Jean-Kévin Duverne(Gent)、Ricardo Adé(LDU Quito)、Hannes Delcroix(Lugano)、Keeto Thermoncy(Young Boys)。中場Carl Sainté(El Paso Locomotive)、Leverton Pierre(Vizela)、Danley Jean Jacques(Philadelphia Union)、Jean-Ricner Bellegarde(Wolves)、Woodensky Pierre(Violette)、Dominique Simon(FC Tatran Prešov)。前鋒Don Deedson Louicius(FC Dallas)、Josué Casimir(Auxerre)、Derrick Etienne(Toronto FC)、Ruben Providence(Almere)、Duckens Nazon(Esteghlal)、Frantzdy Pierrot(Çaykur Rizespor)、Wilson Isidor(Sunderland)、Yassin Fortuné(Viezla)、Lenny Joseph(Ferencváros)。教練Sébastien Migné。
蘇格蘭：守門員Angus Gunn(Nottingham Forest)、Craig Gordon(Heart of Midlothian)、Liam Kelly(Rangers)。後衛Aaron Hickey(Brentford)、Nathan Patterson(Everton)、Andy Robertson(Liverpool)、Kieran Tierney(Celtic)、Grant Hanley(Hibernian)、Jack Hendry(Al-Ettifaq)、John Souttar(Rangers)、Scott McKenna(Dinamo Zagreb)、Dom Hyam(Wrexham)、Anthony Ralston(Celtic)。中場Scott McTominay(Napoli)、John McGinn(Aston Villa)、Billy Gilmour(Napoli)、Ryan Christie(Bournemouth)、Lewis Ferguson(Bologna)、Kenny McLean(Norwich)、Ben Gannon-Doak(Bournemouth)、Findlay Curtis(Rangers)。前鋒Lawrence Shankland(Heart of Midlothian)、Lyndon Dykes(Charlton)、Ché Adams(Torino)、George Hirst(Ipswich)、Ross Stewart(Southampton)。教練Steve Clarke。
摩洛哥：TBA。
⚽D組陣容
巴拉圭(初步名單)：守門員Roberto Fernández(Cerro Porteño)、Orlando Gill(San Lorenzo)、Gastón Olveira(Olimpia)、Carlos Coronel(São Paulo)、Santiago Rojas(Nacional)、Juan Espínola(Barracas Central)。後衛Gustavo Gómez(Palmeiras)、Júnior Alonso(Atlético Mineiro)、Fabián Balbuena(Grêmio)、Omar Alderete(Sunderland)、Juan Cáceres(Dynamo Moscow)、Blas Riveros(Cerro Porteño)、Alan Benítez(Libertad)、Agustín Sández(Rosario Central)、Mateo Gamarra(Cruzeiro)、Saúl Salcedo(Newell’s Old Boys)、José Canale(Lanús)、Diego León(Manchester United)、Alexandro Maidana(Talleres)、Alcides Benítez(Belgrano)、Ronaldo Dejesús(Lanús)、Alan Núñez(Nacional)。中場Miguel Almirón(Atlanta United)、Mathías Villasanti(Gremio)、Kaku(Al Ain)、Andrés Cubas(Vancouver Whitecaps)、Ramón Sosa(Palmeiras)、Diego Gómez(Brighton & Hove Albion)、Damián Bobadilla(Sao Paulo)、Braian Ojeda(Orlando City)、Matías Galarza(Atlanta United)、Robert Piris Da Motta(Cerro Porteno)、Álvaro Campuzano(Libertad)、Diego González(Atlas)、Hugo Cuenca(Burgos)、Maurício Magalhães(Palmeiras)、Lucas Romero(Universidad de Chile)、Enso González(Wolverhampton)、Rubén Lezcano(Olimpia)。前鋒Óscar Romero(Huracán)、Ángel Romero(Boca Juniors)、Antonio Sanabria(Cremonese)、Julio Enciso(Strasbourg)、Gabriel Ávalos(Independiente)、Carlos González(Independiente del Valle)、Álex Arce(Independiente Rivadavia)、Adam Bareiro(Boca Juniors)、Lorenzo Melgarejo(Libertad)、Isidro Pitta(Red Bull Bragantino)、Ronaldo Martínez(Talleres)、Gustavo Caballero(Portsmouth)、Robert Morales(UNAM)、Adrián Alcaraz(Olimpia)、Rodney Redes(LDU Quito)。教練Gustavo Alfaro。
土耳其(初步名單)：守門員Altay Bayındır(Manchester United)、Ersin Destanoğlu(Beşiktaş A.Ş.)、Mert Günok(Fenerbahçe A.Ş.)、Muhammed Şengezer(Rams Başakşehir FK)、Uğurcan Çakır(Galatasaray A.Ş.)。後衛Abdülkerim Bardakcı(Galatasaray A.Ş.)、Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen)、Çağlar Söyüncü(Fenerbahçe A.Ş.)、Eren Elmalı(Galatasaray A.Ş.)、Ferdi Kadıoğlu(Brighton & Hove Albion)、Merih Demiral(Al-Ahli)、Mert Müldür(Fenerbahçe A.Ş.)、Mustafa Eskihellaç(Trabzonspor A.Ş.)、Ozan Kabak(TSG 1899 Hoffenheim)、Samet Akaydın(Çaykur Rizespor A.Ş.)、Yusuf Akçiçek(Al-Hilal)、Zeki Çelik(AS Roma)。中場Atakan Karazor(VfB Stuttgart)、Demir Ege Tıknaz(SC Braga)、Hakan Çalhanoğlu(Internazionale)、İsmail Yüksek(Fenerbahçe A.Ş.)、Kaan Ayhan(Galatasaray A.Ş.)、Orkun Kökçü(Beşiktaş A.Ş.)、Salih Özcan(Borussia Dortmund)。前鋒Aral Şimşir(FC Midtjylland)、Arda Güler(Real Madrid)、Barış Alper Yılmaz(Galatasaray A.Ş.)、Can Uzun(Eintracht Frankfurt)、Deniz Gül(FC Porto)、İrfan Can Kahveci(Kasımpaşa A.Ş.)、Kenan Yıldız(Juventus)、Kerem Aktürkoğlu(Fenerbahçe A.Ş.)、Oğuz Aydın(Fenerbahçe A.Ş.)、Yunus Akgün(Galatasaray A.Ş.)、Yusuf Sarı(Rams Başakşehir FK)。教練Vincenzo Montella。
澳洲：TBA。
美國：TBA。
⚽E組陣容
德國：守門員Oliver Baumann(Hoffenheim)、Manuel Neuer(Bayern Munich)、Alexander Nübel(Stuttgart)。後衛Joshua Kimmich(Bayern Munich)、Nico Schlotterbeck(Borussia Dortmund)、Nathaniel Brown(Eintracht Frankfurt)、David Raum(Leipzig)、Waldemar Anton(Borussia Dortmund)、Pascal Groß(Brighton)、Antonio Rüdiger(Real Madrid)、Malick Thiaw(Newcastle)、Jonathan Tah(Bayern Munich)。中場Jamal Musiala(Bayern Munich)、Jamie Leweling(Stuttgart)、Aleksandar Pavlović(Bayern Munich)、Nadiem Amiri(Mainz)、Felix Nmecha(Borussia Dortmund)、Angelo Stiller(Stuttgart)、Leon Goretzka(Bayern Munich)。前鋒Kai Havertz(Arsenal)、Deniz Undav(Stuttgart)、Maximilian Beier(Borussia Dortmund)、Florian Wirtz(Liverpool)、Nick Woltemade(Newcastle)、Lennart Karl(Bayern Munich)、Leroy Sané(Galatasaray)。教練Julian Nagelsmann。
庫拉索：守門員Tyrick Bodak(SC Telstar)、Trevor Doornbusch(VVV-Venlo)、Eloy Room(Miami FC)。後衛Riechedly Bazoer(Konyaspor)、Joshua Brenet(Kayserispor)、Roshon Van Eijma(RKC Waalwijk)、Sherel Floranus(PEC Zwolle)、Deveron Fonville(NEC Nijmegen)、Juriën Gaari(Abha Club)、Armando Obispo(PSV Eindhoven)、Shurandy Sambo(Sparta Rotterdam)。中場Juninho Bacuna(FC Volendam)、Leandro Bacuna(Igdır)、Livano Comenencia(FC Zurich)、Kevin Felida(FC Den Bosch)、Ar'jany Martha(Rotherham United)、Tyrese Noslin(SC Telstar)、Godfried Roemeratoe(RKC Waalwijk)。前鋒Jeremy Antonisse(AE Kifisia)、Tahith Chong(Sheffield United)、Kenji Gorré(Maccabi Haifa)、Sontje Hansen(Middlesbrough)、Gervane Kastaneer(Terengganu FC)、Brandley Kuwas(FC Volendam)、Jürgen Locadia(Miami FC)、Jearl Margaritha(SK Beveren)。教練Dick Advocaat。
象牙海岸：守門員Yahia Fofana(Rizespor)、Mohamed Koné(Charleroi)、Alban Lafont(Panathinaikos)。後衛Emmanuel Agbadou(Wolverhampton)、Clément Akpa(AJ Auxerre)、Ousmane Diomande(Sporting)、Guéla Doué(Racing Strasbourg)、Ghislain Konan(Gil Vicente)、Odilon Kossounou(Atalanta)、Evan Ndicka(AS Roma)、Wilfried Singo(Galatasaray)。中場Seko Fofana(Stade Rennais)、Parfait Guiagon(Charleroi)、Franck Kessie(Al Ahli)、Christ Oulaï(Trabzonspor)、Ibrahim Sangaré(Nottingham Forest)、Jean Michaël Seri(NK Maribor)。前鋒Simon Adingra(AS Monaco)、Ange-Yoan Bonny(Inter Milan)、Amad Diallo(Manchester United)、Oumar Diakité(Cercle Brugge)、Yan Diomande(RB Leipzig)、Evann Guessand(Aston Villa)、Nicolas Pépé(Villarreal)、Bazoumana Touré(Hoffenheim)、Elye Wahi(Nice)。教練Emerse Faé。
厄瓜多：TBA。
⚽F組陣容
日本：守門員Zion Suzuki(Parma)、Keisuke Ōsako(Sanfrecce Hiroshima)、Tomoki Hayakawa(Kashima Antlers)。後衛Yūto Nagatomo(FC Tokyo)、Shōgo Taniguchi(Sint-Truiden)、Ko Itakura(Ajax)、Tsuyoshi Watanabe(Feyenoord)、Takehiro Tomiyasu(Ajax)、Hiroki Ito(Bayern Munich)、Ayumu Seko(Le Havre)、Yukinari Sugawara(Werder Bremen)。中場Junnosuke Suzuki(Copenhagen)、Wataru Endō(Liverpool)、Junya Ito(Genk)、Daichi Kamada(Crystal Palace)、Ritsu Doan(Eintracht Frankfurt)、Ao Tanaka(Leeds United)、Keito Nakamura(Reims)、Kaishū Sano(Mainz)、Takefusa Kubo(Real Sociedad)、Yuito Suzuki(Freiburg)。前鋒Koki Ogawa(NEC Nijmegen)、Daizen Maeda(Celtic)、Ayase Ueda(Feyenoord)、Kento Shiogai(VfL Wolfsburg)、Keisuke Gotō(Sint-Truiden)。教練Hajime Moriyasu。
瑞典：守門員Viktor Johansson(Stoke City)、Kristoffer Nordfeldt(AIK)、Jacob Widell Zetterström(Derby County)。後衛Hjalmar Ekdal(Burnley)、Gabriel Gudmundsson(Leeds United)、Isak Hien(Atalanta)、Emil Holm(Juventus)、Gustaf Lagerbielke(Braga)、Victor Lindelöf(Aston Villa)、Eric Smith(St. Pauli)、Carl Starfelt(Celta de Vigo)、Elliot Stroud(Mjällby)、Daniel Svensson(Borussia Dortmund)。中場Taha Ali(Malmö)、Yasin Ayari(Brighton)、Lucas Bergvall(Tottenham)、Jesper Karlström(Udinese)、Ken Sema(Pafos)、Mattias Svanberg(Wolfsburg)、Besfort Zeneli(Union St-Gilloise)。前鋒Alexander Bernhardsson(Holstein Kiel)、Anthony Elanga(Newcastle United)、Viktor Gyökeres(Arsenal)、Alexander Isak(Liverpool)、Gustaf Nilsson(Club Brugge)、Benjamin Nygren(Celtic)。教練Graham Potter。
突尼西亞：守門員Sabri Ben Hessen(ES Sahel)、Abdelmouhib Chamakh(Club Africain)、Aymen Dahman(CS Sfaxien)。後衛Ali Abdi(Nice)、Adem Arous(Kasimpasa)、Mohamed Amine Ben Hamida(Esperance)、Dylan Bronn(Servette FC)、Raed Chikhaoui(US Monastir)、Moutaz Neffati(Norrköping)、Omar Rekik(NK Maribor)、Montassar Talbi(Lorient)、Yan Valery(BSC Young Boys)。中場Mortadha Ben Ouanes(Kasimpasa)、Anis Ben Slimane(Norwich City)、Ismaël Gharbi(FC Augsburg)、Rani Khedira(Union Berlin)、Mohamed Belhadj Mahmoud(Lugano)、Hannibal(Burnley)、Ellyes Skhiri(Eintracht Frankfurt)。前鋒Elias Achouri(FC Copenhagen)、Khalil Ayari(Paris Saint-Germain)、Firas Chaouat(Club Africain)、Rayan Elloumi(Vancouver Whitecaps)、Hazem Mastouri(Dynamo Makhachkala)、Elias Saad(Hannover 96)、Sebastian Tounekti(Celtic)。教練Sabri Lamouchi。
荷蘭：TBA。
⚽G組陣容
比利時：守門員Thibaut Courtois(Real Madrid)、Senne Lammens(Manchester United)、Mike Penders(Strasbourg)。後衛Timothy Castagne(Fulham)、Zeno Debast(Sporting CP)、Maxim de Cuyper(Brighton)、Koni De Winter(AC Milan)、Brandon Mechele(Club Brugge)、Thomas Meunier(Lille)、Nathan Ngoy(Lille)、Joaquin Seys(Club Brugge)、Arthur Theate(Eintracht Frankfurt)。中場Kevin de Bruyne(Napoli)、Amadou Onana(Aston Villa)、Nicolas Raskin(Rangers)、Youri Tielemans(Aston Villa)、Hans Vanaken(Club Brugge)、Axel Witsel(Girona)。前鋒Charles De Ketelaere(Atalanta)、Jérémy Doku(Manchester City)、Matias Fernandez-Pardo(Lille)、Romelu Lukaku(Napoli)、Dodi Lukébakio(Benfica)、Diego Moreira(Strasbourg)、Alexis Saelemaekers(AC Milan)、Leandro Trossard(Arsenal)。教練Rudi Garcia。
埃及：守門員Mohamed El Shenawy(Al Ahly)、Mostafa Shobeir(Al Ahly)、El-Mahdy Soliman(Zamalek)、Mohamed Alaa(El Gouna)。後衛Mohamed Hany(Al Ahly)、Yasser Ibrahim(Al Ahly)、Tarek Alaa(ZED FC)、Ramy Rabia(Al Ain)、Hamdy Fathy(Al-Wakrah)、Hossam Abdelmaguid(Zamalek SC)、Ahmed Fatouh(Zamalek SC)、Mohamed Abdelmonem(Nice)、Karim Hafez(Pyramids FC)。中場Marwan Attia(Al Ahly)、Zizo(Al Ahly)、Emam Ashour(Al Ahly)、Mahmoud Trézéguet(Al Ahly)、Mohanad Lasheen(Pyramids FC)、Nabil Emad(Al-Najma)、Mahmoud Saber(Pyramids FC)、Mostafa Ziko(Pyramids FC)、Ibrahim Adel(FC Nordsjælland)、Haissem Hassan(Real Oviedo)、Mohamed Salah(Liverpool)。前鋒Omar Marmoush(Manchester City)、Aqtay Abdallah(Enppi)、Hamza Abdelkarim(Barcelona U19)。教練Hossam Hassan。
伊朗：守門員Alireza Beiranvand(Tractor)、Hossein Hosseini(Sepahan)、Payam Niazmand(Persepolis)、Mohammad Khalifeh(Aluminium Arak)。後衛Danial Eiri(Malavan)、Ehsan Hajsafi(Sepahan)、Saleh Hardani(Esteghlal)、Hossein Kanaani(Persepolis)、Shojae Khalilzadeh(Tractor)、Milad Mohammadi(Persepolis)、Ali Nemati(Foolad)、Ramin Rezaeian(Foolad)。中場Rouzbeh Cheshmi(Esteghlal)、Saeid Ezatolahi(Shabab Al-Ahli)、Mehdi Ghaedi(Al-Nasr)、Saman Ghoddos(Kalba)、Mohammad Ghorbani(Al-Wahda)、Alireza Jahanbakhsh(Dender)、Mohammad Mohebi(Rostov)、Amirmohammad Razzaghinia(Esteghlal)、Mehdi Torabi(Tractor)、Aria Yousefi(Sepahan)。前鋒Ali Alipour(Persepolis)、Dennis Eckert Ayensa(Standard Liège)、Hadi Habibinejad(Chadormalou)、Amirhossein Hosseinzadeh(Tractor)、Amirhossein Mahmoudi(Persepolis)、Kasra Taheri(Paykan)、Mehdi Taremi(Olympiacos)。教練Amir Ghalenoei。
紐西蘭：守門員Max Crocombe(Millwall)、Alex Paulsen(Lechia Gdańsk)、Michael Woud(Auckland FC)。後衛Tyler Bindon(Nottingham Forest)、Michael Boxall(Minnesota United)、Liberato Cacace(Wrexham)、Francis de Vries(Auckland FC)、Callan Elliot(Auckland FC)、Tim Payne(Wellington Phoenix)、Nando Pijnaker(Auckland FC)、Tommy Smith(Braintree Town)、Finn Surman(Portland Timbers)。中場Lachlan Bayliss(Newcastle Jets)、Joe Bell(Viking FK)、Matthew Garbett(Peterborough United)、Ben Old(Saint-Étienne)、Alex Rufer(Wellington Phoenix)、Sarpreet Singh(Wellington Phoenix)、Marko Stamenić(Swansea City)、Ryan Thomas(PEC Zwolle)。前鋒Kosta Barbarouses(Western Sydney Wanderers)、Eli Just(Motherwell)、Callum McCowatt(Silkeborg)、Jesse Randall(Auckland FC)、Ben Waine(Port Vale)、Chris Wood(Nottingham Forest)。教練Darren Bazeley。
⚽H組陣容
維德角：守門員Vozinha(Chaves)、Márcio Rosa(Montana)、CJ dos Santos(San Diego)。後衛Stopira(Torreense)、Roberto Lopes(Shamrock Rovers)、João Paulo(FCSB)、Diney(Al Bataeh)、Logan Costa(Villarreal)、Steven Moreira(Columbus Crew)、Wagner Pina(Trabzonspor)、Sidny Lopes Cabral(Benfica)、Kelvin Pires(SJK)。中場Jamiro Monteiro(PEC Zwolle)、Kevin Pina(Krasnodar)、Deroy Duarte(Ludogorets)、Telmo Arcanjo(Vitoria Guimaraes)、Laros Duarte(Puskas Akademia)、Yannick Semedo(Farense)。前鋒Ryan Mendes(Igdir)、Garry Rodrigues(Apollon Limassol)、Willy Semedo(Omonia)、Jovane Cabral(Estrela Amadora)、Gilson Tavares(Akron Tolyatti)、Dailon Livramento(Casa Pia)、Hélio Varela(Maccabi Tel Aviv)、Nuno da Costa(Istanbul Basaksehir)。教練Pedro Leitão Brito。
沙烏地阿拉伯：TBA。
西班牙：TBA。
烏拉圭：TBA。
⚽I組陣容
法國：守門員Mike Maignan(AC Milan)、Brice Samba(Rennes)、Robin Risser(Lens)。後衛Lucas Digne(Aston Villa)、Malo Gusto(Chelsea)、Lucas Hernández(PSG)、Théo Hernández(Al-Hilal)、Ibrahima Konaté(Liverpool)、Jules Koundé(Barcelona)、Maxence Lacroix(Crystal Palace)、William Saliba(Arsenal)、Dayot Upamecano(Bayern Munich)。中場N’Golo Kanté(Fenerbahçe)、Manu Koné(Roma)、Adrien Rabiot(AC Milan)、Aurélien Tchouaméni(Real Madrid)、Warren Zaïre-Emery(PSG)。前鋒Maghnes Akliouche(Monaco)、Bradley Barcola(PSG)、Rayan Cherki(Manchester City)、Ousmane Dembélé(PSG)、Désiré Doué(PSG)、Jean-Philippe Mateta(Crystal Palace)、Kylian Mbappé(Real Madrid)、Michael Olise(Bayern Munich)、Marcus Thuram(Inter Milan)。教練Didier Deschamps。
挪威：守門員Ørjan Nyland(Sevilla)、Egil Selvik(Watford)、Sander Tangvik(Hamburg SV)。後衛Julian Ryerson(Borussia Dortmund)、Kristoffer Ajer(Brentford)、Leo Østigård(Genoa)、David Møller Wolfe(Wolverhampton)、Marcus Pedersen(Torino)、Torbjørn Heggem(Bologna)、Fredrik André Bjørkan(Bodø/Glimt)、Henrik Falchener(Viking)、Sondre Langås(Derby County)。中場Martin Ødegaard(Arsenal)、Sander Berge(Fulham)、Patrick Berg(Bodø/Glimt)、Kristian Thorstvedt(Sassuolo)、Morten Thorsby(Cremonese)、Thelo Aasgaard(Rangers)、Andreas Schjelderup(Benfica)、Jens Petter Hauge(Bodø/Glimt)、Fredrik Aursnes(Benfica)、Oscar Bobb(Fulham)、Antonio Nusa(RB Leipzig)。前鋒Erling Haaland(Manchester City)、Alexander Sørloth(Atlético Madrid)、Jørgen Strand Larsen(Crystal Palace)。教練Ståle Solbakken。
塞內加爾(初步名單)：守門員Édouard Mendy(Al-Ahli)、Yehvann Diouf(Nice)、Mory Diaw(Le Havre)。後衛Krépin Diatta(Monaco)、Antoine Mendy(Nice)、Abdoulaye Seck(Maccabi Haifa)、Kalidou Koulibaly(Al-Hilal)、Ilay Camara(Anderlecht)、Moussa Niakhaté(Lyon)、Mamadou Sarr(Chelsea)、El-Hadji Malick Diouf(West Ham United)、Moustapha Mbow(Paris FC)、Ismaïl Jakobs(Galatasaray)。中場Idrissa Gueye(Everton)、Habib Diarra(Sunderland)、Pape Matar Sarr(Tottenham)、Pape Gueye(Villarreal)、Lamine Camara(Monaco)、Pathé Ciss(Rayo Vallecano)、Bara Ndiaye(Bayern Munich)。前鋒Sadio Mané(Al-Nassr)、Bamba Dieng(Lorient)、Iliman Ndiaye(Everton)、Nicolas Jackson(Bayern Munich)、Assane Diao(Como)、Ibrahim Mbaye(Paris St-Germain)、Chérif Ndiaye(Samsunspor)、Ismaïla Sarr(Crystal Palace)。教練Pape Thiaw。
伊拉克：TBA。
⚽J組陣容
阿根廷(初步名單)：守門員Emiliano Martínez(Aston Villa)、Gerónimo Rulli(Olympique de Marseille)、Juan Musso(Atlético de Madrid)、Walter Benítez(Crystal Palace FC)、Facundo Cambeses(Racing Club)、Santiago Beltrán(River Plate)。後衛Agustín Giay(Palmeiras)、Gonzalo Montiel(River Plate)、Nahuel Molina(Atlético de Madrid)、Nicolás Capaldo(Hamburger SV)、Kevin Mac Allister(Union Saint Gilloise)、Lucas Martínez Quarta(River Plate)、Marcos Senesi(Bournemouth)、Lisandro Martínez(Manchester United)、Nicolás Otamendi(SL Benfica)、Germán Pezzella(River Plate)、Leonardo Balerdi(Olympique de Marseille)、Cristian Romero(Tottenham Hotspur)、Lautaro Di Lollo(Boca Juniors)、Zaid Romero(Getafe CF)、Facundo Medina(Olympique de Marseille)、Marcos Acuña(River Plate)、Nicolás Tagliafico(Olympique Lyonnais)、Gabriel Rojas(Racing Club)。中場Máximo Perrone(Como 1907)、Leandro Paredes(Boca Juniors)、Guido Rodríguez(Valencia CF)、Aníbal Moreno(River Plate)、Milton Delgado(Boca Juniors)、Alan Varela(FC Porto)、Ezequiel Fernández(Bayer Leverkusen)、Rodrigo De Paul(Inter Miami)、Exequiel Palacios(Bayer Leverkusen)、Enzo Fernández(Chelsea)、Alexis Mac Allister(Liverpool)、Giovani Lo Celso(Real Betis)、Nicolás Domínguez(Nottingham Forest)、Emiliano Buendía(Aston Villa)、Valentín Barco(RC Strasbourg)。前鋒Lionel Messi(Inter Miami)、Nicolás Paz(Como 1907)、Franco Mastantuono(Real Madrid)、Thiago Almada(Atlético de Madrid)、Tomás Aranda(Boca Juniors)、Nicolás González(Atlético de Madrid)、Alejandro Garnacho(Chelsea)、Giuliano Simeone(Atlético de Madrid)、Matías Soulé(AS Roma)、Claudio Echeverri(Girona FC)、Gianluca Prestianni(SL Benfica)、Santiago Castro(Bologna FC)、Lautaro Martínez(Internazionale)、José Manuel López(Palmeiras)、Julián Álvarez(Atlético de Madrid)、Mateo Pellegrino(Parma Calcio)。教練Lionel Scaloni。
奧地利：守門員Patrick Pentz(Brøndby)、Alexander Schlager(RB Salzburg)、Florian Wiegele(Viktoria Pilsen)。後衛David Affengruber(Elche)、David Alaba(Real Madrid)、Kevin Danso(Tottenham)、Marco Friedl(Werder Bremen)、Philipp Lienhart(Freiburg)、Phillipp Mwene(Mainz)、Stefan Posch(Mainz)、Alexander Prass(Hoffenheim)、Michael Svoboda(Venezia)。中場Christoph Baumgartner(RB Leipzig)、Carney Chukwuemeka(Borussia Dortmund)、Florian Grillitsch(Braga)、Konrad Laimer(Bayern Munich)、Marcel Sabitzer(Borussia Dortmund)、Xaver Schlager(RB Leipzig)、Romano Schmid(Werder Bremen)、Alessandro Schöpf(Wolfsberger)、Nicolas Seiwald(RB Leipzig)、Paul Wanner(PSV Eindhoven)、Patrick Wimmer(Wolfsburg)。前鋒Marko Arnautović(Red Star Belgrade)、Michael Gregoritsch(Augsburg)、Saša Kalajdžić(LASK)。教練Ralf Rangnick。
約旦(初步名單)：守門員Yazeed Abulaila(Al-Hussein)、Abdallah Al-Fakhouri(Al-Wehdat)、Mohamed Al-Emwasi(Al-Najaf)、Nour Bani Attiah(Al-Faisaly)。後衛Mohammad Abualnadi(Selangor)、Yousef Abu Al-Jazar(Al-Hussein)、Husam Abu Dahab(Al-Samiya)、Mohammad Abu Hashish(Al-Karma)、Yazan Al-Arab(Seoul)、Abdallah Nasib(Al-Faisaly)、Saleem Obaid(Al-Hussein)。中場Mohammad Al-Dawoud(Al-Wehdat)、Nizar Al-Rashdan(Qatar SC)、Noor Al-Rawabdeh(Selangor)、Rajaei Ayed(Al-Hussein)、Amer Jamous(Al-Zawraa)、Yousef Qashi(Al-Hussein)、Ibrahim Sadeh(Al-Karma)。前鋒Mahmoud Al-Mardi(Al-Hussein)、Mohannad Abu Taha(Al-Quwa)、Mousa Al-Tamari(Rennes)、Ali Olwan(Al-Sailiya)、Ibrahim Sabra(Lokomotiva Zagreb)、Odeh Fakhoury(Pyramids)。教練Jamal Sellami。
阿爾及利亞：TBA。
⚽K組陣容
哥倫比亞(初步名單)：守門員Camilo Vargas(Atlas)、David Ospina(Atlético Nacional)、Álvaro Montero(Vélez Sarsfield)、Kevin Mier(Cruz Azul)、Andres Mosquera Marmolejo(Independiente Santa Fe)、Aldair Quintana(Independiente del Valle)。後衛Johan Mojica(RCD Mallorca)、Álvaro Angulo(Pumas)、Deiver Machado(Nantes)、Cristian Borja(Club América)、Junior Hernandez(Deportes Tolima)、Daniel Muñoz(Crystal Palace)、Santiago Arias(Independiente)、Andrés Román(Atlético Nacional)、Edier Ocampo(Vancouver Whitecaps)、Yerry Mina(Cagliari)、Davinson Sánchez(Galatasaray)、Jhon Lucumí(Bologna)、Willer Ditta(Cruz Azul)、Yerson Mosquera(Wolverhampton)、Carlos Cuesta(Vasco da Gama)、Juan Cabal(Juventus)、Jhohan Romaña(San Lorenzo)。中場Jefferson Lerma(Crystal Palace)、Richard Ríos(Benfica)、Juan Portilla(Athletico Paranaense)、Nelson Deossa(Real Betis)、Gustavo Puerta(Racing Santander)、Kevin Castaño(River Plate)、Jhon Solís(Birmingham City)、Jorge Carrascal(Flamengo)、James Rodríguez(Minnesota United)、Jhon Arias(Palmeiras)、Juan Fernando Quintero(River Plate)、Yaser Asprilla(Galatasaray)、Sebastian Gomez(Coritiba)、Juan Manuel Rengifo(Atlético Nacional)、Jordan Barrera(Botafogo)、Wilmar Barrios(Zenit Saint Petersburg)、Juan Cuadrado(Pisa)、Johan Rojas(Vasco da Gama)。前鋒Luis Díaz(Bayern Munich)、Andrés Gómez(Vasco da Gama)、Johan Carbonero(Racing Club)、Jaminton Campaz(Rosario Central)、Luis Suárez(Sporting CP)、Jhon Córdoba(Krasnodar)、Rafael Borré(Internacional)、Neiser Villarreal(Cruzeiro)、Kevin Viveros(Atlético Nacional)、Edwuin Cetré(Estudiantes de La Plata)、Juan Camilo Hernandez(Real Betis)、John Steven Mendoza(Athletico Paranaense)、Sebastian Villa(Independiente Rivadavia)。教練Nestor Lorenzo。
剛果民主共和國：守門員Matthieu Epolo(Standard Liege)、Timothy Fayulu(Noah)、Lionel Mpasi(Le Havre)。後衛Dylan Batubinsika(Larisa)、Gedoon Kalulu(Aris Limassol)、Steve Kapuadi(Widzew Łódź)、Joris Kayembe(Racing Genk)、Arthur Masuaku(Racing Lens)、Chancel Mbemba(Lille)、Axel Tuanzebe(Burnley)、Aaron Wan-Bissaka(West Ham United)。中場Théo Bongonda(Spartak Moscow)、Brian Cipenga(Castellón)、Meshack Elia(Alanyaspor)、Gaël Kakuta(Larisa)、Edo Kayembe(Watford)、Nathanael Mbuku(Montpellier)、Samuel Moutossamy(Atromitos)、Ngal'ayel Mukau(Lille)、Charles Pickel(Espanyol)、Noah Sadiki(Sunderland)、Aaron Tshibola(Kilmarnock)。前鋒Cédric Bakambu(Real Betis)、Simon Banza(Al Jazira)、Fiston Mayele(Pyramids)、Yoane Wissa(Newcastle United)。教練Sébastien Desabre。
葡萄牙：守門員Diogo Costa(Porto)、José Sá(Wolverhampton)、Rui Silva(Sporting Lisbon)、Ricardo Velho(Gençlerbirliği)。後衛Rúben Dias(Manchester City)、João Cancelo(Barcelona)、Diogo Dalot(Manchester United)、Nuno Mendes(Paris Saint-Germain)、Nélson Semedo(Fenerbahçe)、Matheus Nunes(Manchester City)、Gonçalo Inácio(Sporting Lisbon)、Renato Veiga(Villarreal)、Tomás Araújo(Benfica)。中場Bruno Fernandes(Manchester United)、Bernardo Silva(Manchester City)、Vitinha(PSG)、João Neves(PSG)、Rúben Neves(Al Hilal)、Samú Costa(Mallorca)。前鋒Cristiano Ronaldo(Al Nassr)、Rafael Leão(AC Milan)、João Félix(Al Nassr)、Gonçalo Ramos(PSG)、Pedro Neto(Chelsea)、Francisco Conceição(Juventus)、Gonçalo Guedes(Real Sociedad)、Francisco Trincão(Sporting Lisbon)。教練Roberto Martínez。
烏茲別克(初步名單)：守門員Vladimir Nazarov(Pakhtakor)、Utkir Yusupov(Navbahor)、Botirali Ergashev(AGMK)、Abduvokhid Nematov(Nasaf)。後衛Ibrohimkhalil Yuldoshev(Neftchi)、Avazbek Ulmasaliev(AGMK)、Jakhongir Urozov(Dinamo Samarqand)、Rustamjon Ashurmatov(Esteghlal)、Mukhammadkodir Hamraliev(Pakhtakor)、Umarbek Eshmurodov(Nasaf)、Abdukodir Khusanov(Manchester City)、Abdulla Abdullaev(Dibba Al Fujairah)、Farrukh Sayfiev(Neftchi)、Khojiakbar Alijonov(Pakhtakor)、Sherzod Nasrullaev(Nasaf)、Muhammadrasul Abdumajidov(Pakhtakor)、Behruz Karimov(Surkhon)、Diyor Ortikboev(Khorazm)。中場Kuvondik Ruziev(Neftchi)、Sherzod Esanov(Buxoro)、Nodirbek Abdurazzokov(AGMK)、Odiljon Khamrobekov(Tractor)、Umarali Rakhmonaliev(Sabah)、Alisher Odilov(Neftchi)、Sardor Bakhromov(Nasaf)、Akmal Mozgovoy(Pakhtakor)、Otabek Shukurov(Baniyas)、Jamshid Iskanderov(Neftchi)、Jasurbek Jaloliddinov(Sogdiana)、Azizjon Ganiev(Al Bataeh)。前鋒Abbosbek Fayzullaev(Istanbul Basaksehir)、Jaloliddin Masharipov(Esteghlal)、Dostonbek Khamdamov(Pakhtakor)、Oston Urunov(Persepolis)、Ruslanbek Jiyanov(Navbahor)、Azizbek Amonov(Buxoro)、Khusain Norchaev(Navbahor)、Sherzod Temirov(Erbil)、Igor Sergeev(Persepolis)、Eldor Shomurodov(Istanbul Başakşehir)。教練Fabio Cannavaro。
⚽L組陣容
克羅埃西亞：守門員Dominik Livaković(Dinamo Zagreb)、Dominik Kotarski(FC Copenhagen)、Ivor Pandur(Hull City)。後衛Joško Gvardiol(Manchester City)、Duje Ćaleta-Car(Real Sociedad)、Josip Šutalo(Ajax)、Josip Stanišić(Bayern Munich)、Marin Pongračić(Fiorentina)、Martin Erlić(Midtjylland)、Luka Vušković(Hamburger SV)。中場Luka Modrić(AC Milan)、Mateo Kovačić(Manchester City)、Mario Pašalić(Atalanta)、Nikola Vlašić(Torino)、Luka Sučić(Real Sociedad)、Martin Baturina(Como)、Kristijan Jakić(Augsburg)、Petar Sučić(Inter)、Nikola Moro(Bologna)、Toni Fruk(Rijeka)。前鋒Ivan Perišić(PSV Eindhoven)、Andrej Kramarić(Hoffenheim)、Ante Budimir(Osasuna)、Marco Pašalić(Orlando City)、Petar Musa(FC Dallas)、Igor Matanović(Freiburg)。教練Zlatko Dalić。
英格蘭：守門員Dean Henderson(Crystal Palace)、Jordan Pickford(Everton)、James Trafford(Manchester City)。後衛Dan Burn(Newcastle)、Marc Guéhi(Manchester City)、Reece James(Chelsea)、Ezri Konsa(Aston Villa)、Tino Livramento(Newcastle)、Nico O’Reilly(Manchester City)、Jarell Quansah(Bayer Leverkusen)、Djed Spence(Tottenham)、John Stones(Manchester City)。中場Elliot Anderson(Nottingham Forest)、Jude Bellingham(Real Madrid)、Eberechi Eze(Arsenal)、Jordan Henderson(Brentford)、Kobbie Mainoo(Manchester United)、Declan Rice(Arsenal)、Morgan Rogers(Aston Villa)。前鋒Anthony Gordon(Newcastle)、Harry Kane(Bayern Munich)、Noni Madueke(Arsenal)、Marcus Rashford(Barcelona)、Bukayo Saka(Arsenal)、Ivan Toney(Al-Ahli)、Ollie Watkins(Aston Villa)。教練Thomas Tuchel。
加納：TBA。
巴拿馬：TBA。
2026世界盃完整賽程表（綠色為即將開打賽程）
|日期
|時間
|賽事組合
|比賽場地
|6月12日
|03:00
|A組:墨西哥vs南非
|阿茲特克體育場
|6月12日
|10:00
|A組:南韓vs捷克
|阿克倫體育場
|6月13日
|03:00
|B組:加拿大vs波士尼亞與赫塞哥維納
|BMO球場
|6月13日
|09:00
|D組:美國vs巴拉圭
|SoFi體育場
|6月14日
|03:00
|B組:卡達vs瑞士
|李維斯體育場
|6月14日
|06:00
|C組:巴西vs摩洛哥
|大都會人壽體育場
|6月14日
|09:00
|C組:海地vs蘇格蘭
|吉列體育場
|6月14日
|12:00
|D組:澳洲vs土耳其
|卑詩體育館
|6月15日
|01:00
|E組:德國vs庫拉索
|NRG體育場
|6月15日
|04:00
|F組:荷蘭vs日本
|AT&T體育場
|6月15日
|07:00
|E組:象牙海岸vs厄瓜多
|林肯金融球場
|6月15日
|10:00
|F組:瑞典vs突尼西亞
|BBVA體育場
|6月16日
|00:00
|H組:西班牙vs維德角
|梅賽德斯-賓士體育場
|6月16日
|03:00
|G組:比利時vs埃及
|流明球場
|6月16日
|06:00
|H組:沙烏地阿拉伯vs烏拉圭
|硬石體育場
|6月16日
|09:00
|G組:伊朗vs紐西蘭
|SoFi體育場
|6月17日
|03:00
|I組:法國vs塞內加爾
|大都會人壽體育場
|6月17日
|06:00
|I組:伊拉克vs挪威
|吉列體育場
|6月17日
|09:00
|J組:阿根廷vs阿爾及利亞
|箭頭體育場
|6月17日
|12:00
|J組:奧地利vs約旦
|李維斯體育場
|6月18日
|01:00
|K組:葡萄牙vs剛果民主共和國
|NRG體育場
|6月18日
|04:00
|L組:英格蘭vs克羅埃西亞
|AT&T體育場
|6月18日
|07:00
|L組:迦納vs巴拿馬
|BMO球場
|6月18日
|10:00
|K組:烏茲別克vs哥倫比亞
|阿茲特克體育場
|6月19日
|00:00
|A組:捷克vs南非
|梅賽德斯-賓士體育場
|6月19日
|03:00
|B組:瑞士vs波士尼亞與赫塞哥維納
|SoFi體育場
|6月19日
|06:00
|B組:加拿大vs卡達
|卑詩體育館
|6月19日
|09:00
|A組:墨西哥vs南韓
|阿克倫體育場
|6月20日
|03:00
|D組:美國vs澳洲
|流明球場
|6月20日
|06:00
|C組:蘇格蘭vs摩洛哥
|吉列體育場
|6月20日
|08:30
|C組:巴西vs海地
|林肯金融球場
|6月20日
|12:00
|D組:土耳其vs巴拉圭
|李維斯體育場
|6月21日
|01:00
|F組:荷蘭vs瑞典
|NRG體育場
|6月21日
|04:00
|E組:德國vs象牙海岸
|BMO球場
|6月21日
|08:00
|E組:厄瓜多vs庫拉索
|箭頭體育場
|6月21日
|12:00
|F組:突尼西亞vs日本
|BBVA體育場
|6月22日
|00:00
|H組:西班牙vs沙烏地阿拉伯
|梅賽德斯-賓士體育場
|6月22日
|03:00
|G組:比利時vs伊朗
|SoFi體育場
|6月22日
|06:00
|H組:烏拉圭vs維德角
|硬石體育場
|6月22日
|09:00
|G組:紐西蘭vs埃及
|卑詩體育館
|6月23日
|01:00
|J組:阿根廷vs奧地利
|AT&T體育場
|6月23日
|05:00
|I組:法國vs伊拉克
|林肯金融球場
|6月23日
|08:00
|I組:挪威vs塞內加爾
|大都會人壽體育場
|6月23日
|11:00
|J組:約旦vs阿爾及利亞
|李維斯體育場
|6月24日
|01:00
|K組:葡萄牙vs烏茲別克
|NRG體育場
|6月24日
|04:00
|L組:英格蘭vs迦納
|吉列體育場
|6月24日
|07:00
|L組:巴拿馬vs克羅埃西亞
|BMO球場
|6月24日
|10:00
|K組:哥倫比亞vs剛果民主共和國
|阿克倫體育場
|6月25日
|03:00
|B組:瑞士vs加拿大
|卑詩體育館
|6月25日
|03:00
|B組:波士尼亞與赫塞哥維納vs卡達
|流明球場
|6月25日
|06:00
|C組:蘇格蘭vs巴西
|硬石體育場
|6月25日
|06:00
|C組:摩洛哥vs海地
|梅賽德斯-賓士體育場
|6月25日
|09:00
|A組:捷克vs墨西哥
|阿茲特克體育場
|6月25日
|09:00
|A組:南非vs南韓
|BBVA體育場
|6月26日
|04:00
|E組:庫拉索vs象牙海岸
|林肯金融球場
|6月26日
|04:00
|E組:厄瓜多vs德國
|大都會人壽體育場
|6月26日
|07:00
|F組:日本vs瑞典
|AT&T體育場
|6月26日
|07:00
|F組:突尼西亞vs荷蘭
|箭頭體育場
|6月26日
|10:00
|D組:土耳其vs美國
|SoFi體育場
|6月26日
|10:00
|D組:巴拉圭vs澳洲
|李維斯體育場
|6月27日
|03:00
|I組:挪威vs法國
|吉列體育場
|6月27日
|03:00
|I組:塞內加爾vs伊拉克
|BMO球場
|6月27日
|08:00
|H組:維德角vs沙烏地阿拉伯
|NRG體育場
|6月27日
|08:00
|H組:烏拉圭vs西班牙
|阿克倫體育場
|6月27日
|11:00
|G組:埃及vs伊朗
|流明球場
|6月27日
|11:00
|G組:紐西蘭vs比利時
|卑詩體育館
|6月28日
|05:00
|L組:巴拿馬vs英格蘭
|大都會人壽體育場
|6月28日
|05:00
|L組:克羅埃西亞vs迦納
|林肯金融球場
|6月28日
|07:30
|K組:哥倫比亞vs葡萄牙
|硬石體育場
|6月28日
|07:30
|K組:剛果民主共和國vs烏茲別克
|梅賽德斯-賓士體育場
|6月28日
|10:00
|J組:阿爾及利亞vs奧地利
|箭頭體育場
|6月28日
|10:00
|J組:約旦vs阿根廷
|AT&T體育場
|6月29日
|03:00
|32強:A組次名vsB組次名
|SoFi體育場
|6月30日
|01:00
|32強:C組首名vsF組次名
|NRG體育場
|6月30日
|04:30
|32強:E組首名vs最佳第3(A/B/C/D/F)
|吉列體育場
|6月30日
|09:00
|32強:F組首名vsC組次名
|BBVA體育場
|7月1日
|01:00
|32強:E組次名vsI組次名
|AT&T體育場
|7月1日
|05:00
|32強:I組首名vs最佳第3(C/D/F/G/H)
|大都會人壽體育場
|7月1日
|09:00
|32強:A組首名vs最佳第3(C/E/F/H/I)
|阿茲特克體育場
|7月2日
|00:00
|32強:L組首名vs最佳第3(E/H/I/J/K)
|梅賽德斯-賓士體育場
|7月2日
|04:00
|32強:G組首名vs最佳第3(A/E/H/I/J)
|流明球場
|7月2日
|08:00
|32強:D組首名vs最佳第3(B/E/F/I/J)
|李維斯體育場
|7月3日
|03:00
|32強:H組首名vsJ組次名
|SoFi體育場
|7月3日
|07:00
|32強:K組次名vsL組次名
|BMO球場
|7月3日
|11:00
|32強:B組首名vs最佳第3(E/F/G/I/J)
|卑詩體育館
|7月4日
|02:00
|32強:D組次名vsG組次名
|AT&T體育場
|7月4日
|06:00
|32強:J組首名vsH組次名
|硬石體育場
|7月4日
|09:30
|32強:K組首名vs最佳第3(D/E/I/J/L)
|箭頭體育場
|7月5日
|01:00
|16強:32強勝方
|NRG體育場
|7月5日
|05:00
|16強:32強勝方
|林肯金融球場
|7月6日
|04:00
|16強:32強勝方
|大都會人壽體育場
|7月6日
|08:00
|16強:32強勝方
|阿茲特克體育場
|7月7日
|03:00
|16強:32強勝方
|AT&T體育場
|7月7日
|08:00
|16強:32強勝方
|流明球場
|7月8日
|00:00
|16強:32強勝方
|梅賽德斯-賓士體育場
|7月8日
|04:00
|16強:32強勝方
|卑詩體育館
|7月10日
|04:00
|8強:16強勝方
|吉列體育場
|7月11日
|03:00
|8強:16強勝方
|SoFi體育場
|7月12日
|05:00
|8強:16強勝方
|硬石體育場
|7月12日
|09:00
|8強:16強勝方
|箭頭體育場
|7月15日
|03:00
|4強:8強勝方
|AT&T體育場
|7月16日
|03:00
|4強:8強勝方
|梅賽德斯-賓士體育場
|7月19日
|05:00
|季軍戰:4強敗方
|硬石體育場
|7月20日
|03:00
|決賽:4強勝方
|大都會人壽體育場
|分組
|球隊 1
|球隊 2
|球隊 3
|球隊 4
|A組
|墨西哥
|南非
|南韓
|捷克
|B組
|加拿大
|波士尼亞與赫塞哥維納
|卡達
|瑞士
|C組
|巴西
|摩洛哥
|海地
|蘇格蘭
|D組
|美國
|巴拉圭
|澳洲
|土耳其
|E組
|德國
|庫拉索
|象牙海岸
|厄瓜多
|F組
|荷蘭
|日本
|瑞典
|突尼西亞
|G組
|比利時
|埃及
|伊朗
|紐西蘭
|H組
|西班牙
|維德角
|沙烏地阿拉伯
|烏拉圭
|I組
|法國
|塞內加爾
|伊拉克
|挪威
|J組
|阿根廷
|阿爾及利亞
|奧地利
|約旦
|K組
|葡萄牙
|剛果民主共和國
|烏茲別克
|哥倫比亞
|L組
|英格蘭
|克羅埃西亞
|迦納
|巴拿馬
- 2026年世界盃將於6月11日至7月19日舉行，由美國、加拿大與墨西哥共同主辦。
- 本屆賽事將有48支球隊參賽，總計進行104場比賽。
- 48支球隊被分入12個小組，每組4隊進行3場小組賽。
- 小組賽後將有32支球隊晉級淘汰賽，包含各組前2名以及8支戰績最佳的第3名球隊。
- 若積分相同，排名標準依序為：得失球差、總進球數、對戰成績、公平競賽積分，最後為抽籤決定。
- FIFA為維持競爭平衡調整了賽制，確保排名前2的球隊（如第1名的西班牙與第2名的阿根廷）若皆贏得小組第一，在準決賽前將不會交手，排名第3的法國與第4的英格蘭亦同。
- 除歐洲球隊外，來自同一洲際足球聯盟的球隊不會被分在同一組。
- 1930年首屆烏拉圭世界盃僅有13隊參賽，當時日本與暹羅（泰國）因路途遙遠婉拒，埃及則因錯過船班未能參賽。
- 首屆賽事獎盃以希臘勝利女神Nike為原型，使用至1974年才更換為現今的地球造型獎盃。
- 世界盃於1982年擴軍至24隊，1998年擴軍至32隊，並於2026年首度擴編至48隊。
- 本屆名額分配為：歐洲（UEFA）16隊、非洲（CAF）9隊、亞洲（AFC）8隊、南美洲（CONMEBOL）6隊、中北美洲及加勒比海（CONCACAF）6隊（含3個主辦國）、大洋洲（OFC）首度獲得1個保障名額並由紐西蘭取得。
- 伊拉克與剛果民主共和國透過附加賽取得最後兩個名額，本屆共有4支球隊首度亮相世界盃。
- Yahoo Sports推出「世界盃倒數100天」系列報導，探討包含最高收視率、獎金、歷史射手、各項賽事紀錄與傳奇時刻等主題。
- 本屆賽事將於16座城市舉行，包含美國的11座、加拿大的2座與墨西哥的3座。
- 主辦城市包含：亞特蘭大、波士頓、達拉斯、瓜達拉哈拉、休士頓、堪薩斯城、洛杉磯、墨西哥城、邁阿密、蒙特雷、紐約/紐澤西、費城、舊金山灣區、西雅圖、多倫多與溫哥華。
- 配合FIFA規範，除1座場館外，所有場館必須清除或遮蔽非官方贊助商的品牌標誌，並於賽事期間暫時更名為中立名稱。
- 例如SoFi體育場改稱「洛杉磯體育場」，AT&T體育場改稱「達拉斯體育場」，Arrowhead體育場改稱「堪薩斯城體育場」，MetLife體育場改稱「紐約紐澤西體育場」。
- 亞特蘭大的賓士體育場因屋頂標誌無法在不損壞的情況下遮蔽而獲豁免保留標誌，但仍暫稱「亞特蘭大體育場」。
- 溫哥華的BC Place因屬政府所有無冠名權問題，賽事期間將稱為「BC Place Vancouver」。
- 球迷團體FSE抗議世界盃票價過高，跟隨英格蘭隊參賽的最低成本達5143英鎊。
- FIFA隨後宣布將釋出少量45英鎊的平價票，但淘汰賽多數票價高昂，準決賽為686英鎊，決賽高達3119英鎊。
- FIFA採用「動態定價」，並對二手票轉售雙方各抽取15%手續費。
- 2030年世界盃：為紀念百年賽事，將由西班牙、葡萄牙與摩洛哥合辦，但前3場比賽將於烏拉圭、阿根廷與巴拉圭舉行。
- 2034年世界盃：沙烏地阿拉伯在2030年申辦計畫轉向後，成為唯一申辦國並取得主辦權，英格蘭足協在要求確保LGBT球迷不被逮捕後表態支持。
- 各組預測：
- A組：墨西哥憑藉主場優勢應能勝出。
- B組：瑞士被視為熱門。
- C組：對蘇格蘭來說是艱難的小組，摩洛哥有望成為小組第一。
- D組：美國被看好贏得小組第一。
- E組：南美球隊厄瓜多與象牙海岸將競爭激烈，厄瓜多略佔優勢。
- F組：荷蘭有望復甦，但日本與突尼西亞具威脅性。
- G組：比利時與埃及應能順利晉級。
- H組：西班牙與烏拉圭預計能輕鬆晉級。
- I組：被稱為「死亡之組」，包含法國、挪威與塞內加爾。
- J組：阿根廷實力強勁，阿爾及利亞與奧地利將爭奪次名。
- K組：葡萄牙與哥倫比亞實力最為突出。
- L組：英格蘭抽中加納後恐成另一個「死亡之組」
歷屆冠軍：包含烏拉圭、義大利、西德/德國、巴西、英格蘭、阿根廷、法國、西班牙等國皆曾奪冠。
2026世界盃取得參賽資格球隊與分組名單
- A組：墨西哥、南非、南韓、捷克。
- B組：加拿大、波士尼亞與赫塞哥維納、卡達、瑞士。
- C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭。
- D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其。
- E組：德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多。
- F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞。
- G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭。
- H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭。
- I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威。
- J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦。
- K組：葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞。
- L組：英格蘭、克羅埃西亞、加納、巴拿馬。
