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▲阿順當初懷孕時還與薔妹甜蜜拍寫真。（圖／薔妹IG@nikenikelin）

▲阿順貼出自己與胡媽的對話，證明胡媽也站在她那邊。（圖／阿順Threads@yxluck666）

女星薔薔的妹妹林嘉珍和中國籍同性妻子阿順鬧翻，阿順昨（31）日晚間寫下長文，列舉薔妹的8大罪狀，包含薔妹霸佔她的1000萬元，阿順表示：「」此言暗指姊姊薔薔與薔爸都知道此事，疑似不作為，讓阿順受委屈。阿順在今年3月20日生下薔妹的小孩，但她說自己生產完第9天就被趕出月子中心，隨後陸續在Threads發文曝光薔妹的惡行。昨晚阿順列舉出薔妹的8大罪狀，其中一項指控為：「阿順表示自己並未勒索薔妹，只是要求薔妹還錢，但薔妹遲遲不還，這些事情薔妹的家人也都知道。阿順也說自己跟薔妹結婚到現在：「（薔妹）從來沒有給我買過鑽戒貴重物品結婚禮物，我連花我自己的錢之前都要被她數落，想太多了還我勒索她錢」。而從阿順放出的對話紀錄中，可以看到薔妹的親生媽媽胡媽（日本媽媽）也很同情她的遭遇，站在阿順那邊替她說話：「錢是妳的，大家心裡明白」。阿順也表示她被趕出來後，薔妹把小孩都丟給胡媽照顧，胡媽忙到有時候都沒空吃飯，還要阿順爸過去幫忙煮飯給胡媽吃。另外，最令人訝異的指控是，阿順說薔妹居然將她的裸照，發給她爸媽、表姊看，這導致阿順的爸媽大受打擊。阿順透露：「我媽已經被她逼得加上擔心我，得了嚴重的焦慮症在吃藥」。不少網友看了阿順的指控，都很心疼她的遭遇，認為阿順若所言不虛，薔妹真的是很可惡的人，大家也紛紛留言砲轟：「把裸照影片發給爸媽和表姐真的是大爛人一個，大爛人，爛到不行，太爛了」、「三觀最正確竟然是日本媽媽」、「薔薔跟爸爸別再袒護薔妹了！1000萬對你們家來說根本小錢！快點還給阿順！好難看喔！」而薔薔目前針對薔妹的事情尚未出面回應，但5月中旬薔妹和阿順吵架吵到鄰居報警時，據《中時新聞網》報導，薔薔表示自己也對妹妹感到很失望，她說自己和薔妹已經一段時間沒聯絡了，所以兩人吵架的細節她不清楚，但她已經不想再管薔妹。1. 我一直很想解釋當年直播打巴掌的事。那個時候她是使用她大陸朋友的身分證綁定小紅書進行直播的。當下我是醉酒的狀態，而她一直在詆毀我和 Amy。她為了吸引關注、賺取流量，故意不讓我關掉直播，我一氣之下才打了她一巴掌。當然，打人是不對的，這件事情我之前已經跟她道過歉，在這邊我再次向她道歉，對不起。關於她造謠的事，Amy 之前其實想告她，但她說自己是台灣人，且直播帳號是用她大陸朋友的身分證綁定的，所以告不了她。事後我準備與她分手，她竟然把她的朋友叫來勸我，甚至向我下跪，還有幾個朋友跟著她一起騙我。2. 至於我為什麼會跟她結婚並懷孕，雖然我曾經對她有感情和信任，但我也是被她設計了。具體細節我不想發在網路上，以後留到法院去說吧。3. 至於她說「想懷我的孩子」的想法，那是她被網友抨擊之後才說出來的。對於她詆毀我的那些話，我不想做過多解釋，我也會保留證據提交給相關部門。另外，她自己租的大房子是給她自己住的，我才沒住幾天就被趕走，卻被她說成是為我租的。她一個月花 10 萬台幣租房，卻因為小孩沒戶口，連花 5 萬台幣找保母照顧小孩都不捨得。孩子一直都是胡媽在照顧，胡媽住在那邊經常到下午 5 點才吃第一頓飯，而且經常是我爸爸過去買菜、做飯給胡媽吃。4. 她所說的我向她勒索 1000 萬台幣，那其實是我的婚前財產，她一直遲遲不還，這點她家裡人都知道。5. 還有她拿小孩辦戶口的事情來說嘴。關於小孩辦戶口的事：我們是同性婚姻，我是陸籍、她是台籍，我生的小孩在制度上沒有辦法直接申報台灣的戶口。6. 她說她被我們全家勒索，事實是我媽知道她欠我錢、騙我，所以念了她幾句，她天天就因此辱罵我媽和我。我生產期間我爸媽想來台灣陪產，她卻一直不肯幫我爸媽做擔保人以申請來台。最後是胡媽幫我爸爸做擔保的，結果胡媽最後還被她大罵。7. 她甚至把我的裸照與影片發給我爸媽和我表姐，我媽已經被她逼得、再加上擔心我，現在得了嚴重的焦慮症正在吃藥治療。8. 我跟她結婚到現在，她從來沒有給我買過鑽戒、貴重物品或結婚禮物。我之前連花我自己的錢都要被她數落，還說我勒索她錢？真是想太多了。