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「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）今（31）日率領馬刺111：103擊敗雷霆，僅用3年率隊打進總冠軍賽，宣告正式接班NBA門面。實際上，現役2大巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）3年前看過文班亞馬比賽後，都曾暗示他大概3到4年就能統治NBA，馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）則以完美無瑕的紅酒，來形容這位「後鄧肯時代」的超級巨星。文班亞馬稍早先發出賽超過42分鐘，攻下22分、7籃板、2助攻、1抄截與1火鍋，全場僅1次失誤，獲選為西區決賽MVP，率隊扳倒季前被認為奪冠呼聲最高的雷霆，在生涯第3年、首次打季後賽，就率隊殺進總冠軍賽。2022年10月，文班亞馬當時還效力法國大都會92隊，隨隊來到美國與新星雲集的G-League球隊點燃隊進行表演賽，2戰合計狂轟73分、9顆三分、9次火鍋，讓外界大感驚奇，當時詹姆斯就說，後續當詹姆斯在文班亞馬菜鳥年交手後的休賽季2024年休賽季，他就於節目上預言，文班亞馬只要保持健康，大概3-4年就能統治NBA，但前提是保持健康，柯瑞與文班亞馬休賽季經由巴恩斯（Harrison Barnes）認識，兩人還曾一起訓練。後續受訪時，這位開啟NBA大三分時代的超級巨星，則如此讚嘆文班亞馬，馬刺傳奇主帥「軍神」波波維奇曾親自執教文班亞馬超過1季時間，直言對他的技術、球風，已經不太多需要反饋，反而主要稱讚到他成熟的人格特質，就像是一位與生俱來就要改變NBA的人。當被問到「文班亞馬幾年內能展現統治力」，是否讓自己重拾執教熱情、想晚個10年退休時，波波維奇展現出「波式幽默」，以珍藏紅酒來形容，波波維奇隨後還笑說，「事實上，我收藏的所有好酒，年紀都比他（文班亞馬）年紀還要大，這是真的。」此段話代表早以見識無數大風大浪的波波維奇，清楚了解到像文班亞馬這樣如同「頂級美酒」般的歷史天賦，是需要時間去醞釀、陳年，沒必要制定出一個時間催熟它，「這樣等到打開時，才能品嚐到最完美的滋味。」