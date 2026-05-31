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韓籍啦啦隊女神李多慧近日因在球場跳舞時穿著北一女制服，挨轟「性化制服」，引爆討論潮。現在就連富邦韓籍女神李雅英也遭到抨擊，只因她日前表演中場舞時，開腿跳椅子舞的動作太過煽情，被砲轟低俗不雅，簡直像在跳豔舞。更有不少網友狠酸，現在球場有「八大化」的趨勢，可以看美女跳舞又能喝啤酒，「棒球場 = 露天酒店」。李雅英本月16日在球場表演中場舞時，身穿白色低胸上衣，搭配裸色短裙，復刻韓星孫淡妃的舞曲〈Crazy〉，有張開雙腿反坐椅子的動作，舞姿相當性感撩人，想不到影片被放上Threads後，引來大眾批評，認為這樣的舞蹈根本不適合出現在球場上。網友看了紛紛留言砲轟：「這也算啦啦隊舞蹈嗎？比較像酒吧。適合全家（觀賞）嗎？」、「真的很噁，這種不分年齡層都會去的場合，硬要弄成物化女性的牛肉場」、「台灣的棒球風氣真的讓人不敢恭維」、「跟我想像的啦啦隊不一樣了」、「棒球場 = 露天酒店」、「超級低俗，很不健康」、「開始八大化了，這根本不是啦啦隊」。該則Threads貼文目前累積268萬人次觀看，多數人都在抨擊舞蹈不合適，但也有粉絲替李雅英緩頰，認為〈Crazy〉原本的舞蹈動作就是這樣，李雅英的表演沒問題，「這首歌本來就這樣跳欸」、「大家是沒聽過〈Crazy〉嗎？本來就這樣跳啊」、「雖然但是，這首歌曲的原舞蹈就是這個動作」，粉絲相信李雅英只是想炒熱現場氣氛，沒別的意思。現年34歲的李雅英2024年1月來台發展，當時她接受職籃T1聯盟「台啤永豐雲豹」邀請，重磅加盟旗下啦啦隊「電豹女」，同年3月才又加入富邦，成為Fubon Angels的一員。來台後，李雅英透過親切的笑容以及舞蹈魅力深受台灣粉絲喜愛，目前IG有115萬粉絲追蹤。