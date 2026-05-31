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▲薔蜜颱風轉彎北上，對台灣無直接影響，但外圍環流會導致北部、宜蘭出現雨勢。（圖／中央氣象署）

中颱薔蜜進入轉彎關鍵期 強度仍有增強空間

▲薔蜜颱風的外圍環流，今明兩天會替台灣帶來北風、東北風，因此桃園以北、宜蘭等迎風面，會出現局部的短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

北部、宜蘭有雨 東半部慎防5米巨浪

▲薔蜜颱風在北上過程中，將為北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖帶來長浪與局部強風。（圖／中央氣象署）

薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）目前仍在台灣東邊發展，氣象專家賈新興表示，今明兩天（5月31日至6月1日）颱風路徑逐漸往東北轉彎，桃園以北、宜蘭會有短暫陣雨，東半部、恆春半島海邊要注意「長浪」出現，颱風強度則會維持中颱，往北後逐漸減弱。中度颱風薔蜜颱風，今天上午8時的中心位置在北緯21.0度，東經128.1度，以每小時15公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。針對薔蜜颱風路徑，賈新興說明，受到太平洋高壓導引，薔蜜颱風在歷經一路往西北的歷程後，今明兩天開始出現大幅度北轉，預計將會從宮古島和那霸之間的海域通過，並逐漸朝日本前進，雖然明天颱風距離台灣最近，不過中心位置也至少有520公里的距離。颱風強度方面，由於持續在海面上吸收能量，薔蜜今天上午8時升級為中颱，未來轉彎北上過程中，還有一點增強空間，不過成為「強颱」的機率偏低，且越往北邊走海溫越低，對薔蜜颱風的發展也不有利。賈新興提醒，薔蜜颱風的外圍環流，今明兩天會替台灣帶來北風、東北風，因此桃園以北、宜蘭等迎風面，會出現局部的短暫陣雨，整體降雨影響並不是太大，反而是東半部、恆春半島，要注意長浪威脅，浪高可能來到3至5公尺。此外，薔蜜颱風對台灣威脅低，但對旅遊聖地日本的影響較大，賈新興強調，周一至周二（6月2日），包括九州、四國、東京、京都、大阪等地的天氣都會受到颱風直接影響，甚至薔蜜颱風中心還有機會登陸大阪、東京一帶，民眾有安排相關行程務必注意。