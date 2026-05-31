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南韓啦啦隊女神接連來台發展，一舉一動都成為鎂光燈焦點。繼日前李多慧因穿著「北一女制服」在球場熱舞，遭到部分女權人士與網友質疑「消費未成年學生、助長男性凝視」而遭到炎上後；近日，另一位人氣啦啦隊員李珠珢也因演出時的服裝尺度，在社群平台Threads（脆）上引發了正反兩極的強烈討論，脆友普遍認為，李珠珢穿著性感、跳舞好看，但是每次褲子都短到大腿根部，安全褲都會露出來，質疑有必要嗎。李珠珢近期在棒球場上和隊友李雅英一起跳中場舞，畫面中她依舊性感又可愛地跳舞，但下半身的真理褲卻短到大腿根，隨著舞蹈動作擺動，整件安全褲完全暴露在外。影片曝光後，立刻有粉絲感到心疼，留言表示：「雖然我也愛看，但沒想過珠珠會穿得這麼短，這應該是她最大尺度了」、「安全褲長度大於外褲，真的美中不足」，認為球團安排這種剪裁的服裝有些過頭，甚至直言「有必要穿這麼短嗎？」李珠珢的服裝討論，也讓不少粉絲聯想到最近李多慧引發的北一女制服風波。當時李多慧穿著綠襯衫、黑色百褶裙在球場熱舞，由於北一女學生皆為未成年，該演出隨即被部分女權人士抨擊是「將高中制服情色化」、「滿足男性的不當凝視」，在網路上鬧得沸沸揚揚。關於李珠珢的超短褲再度引發關注，脆友也有反諷留言：「女權團體不喜歡這個表演。」暗示這類性感演出恐怕又會踩到敏感神經。不過也有其他網友直言：「跟李多慧的制服舞比，這（李珠珢）絕對看起來色很多。」