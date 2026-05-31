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▲▼阿順接連發文踢爆薔妹惡行。（圖／阿順Threads@yxluck666）

女星薔薔（林嘉凌）的胞妹林嘉珍去年與中國籍同性伴侶「阿順」（原名小潔）結婚，兩人到國外借精懷孕，並在今年3月生下小孩，怎料阿順昨（30）日晚間開始在Threads上大爆猛料，表示自己被薔妹騙婚騙孕，生完小孩第9天就被趕出月子中心。她還曝光薔妹動手家暴她的錄音檔，讓事件升溫，在社群上引爆討論。阿順昨晚發文透露自己被薔妹趕出月子中心，也不讓她住在租屋處，導致她每天只能搭2小時的公車通勤去看女兒。她氣憤直言：「這兩年太多事情，被詐欺、被背叛，騙錢騙懷孕，太多事情壓在我心裡我一直沒有說出去，從來我沒有遇到過這麼壞，這麼心腸歹毒的人」。阿順的貼文曝光後立刻引爆熱議，她隨後也繼續發文，爆料薔妹的惡行，她說自己懷孕快9個月時，就被薔妹趕出租屋處，行李被裝進10幾個大黑袋子，丟到路邊，她只能一個人拖著行李半夜找住所。生完小孩後，林爸出錢讓她住月子中心，薔妹卻每天和她吵架，故意把冷氣開低溫，讓她身體不舒服，最後更直接把她趕出月子中心。阿順最新一篇指控貼文則是今早4點多發布的，她說自己懷孕期間一直受到薔妹的恐嚇威脅還有家暴，她公開6段錄音檔指出：「第1個視頻是她威脅恐嚇我要捅死我們全家。 第2個和第3個視頻是我生產完第9天在月子中心被她打把我從月子中心趕走。最後的視頻是我生產前的4天跟她吵架，被她壓在身上氣都喘不過來，趕緊躲到房間把門上鎖了」。阿順的指控讓網友看了相當訝異，紛紛要薔妹出來面對。薔妹隨後也寫下長文反擊，她表示自己跟阿順是在上海的酒店認識的，當時阿順已經當陪酒小姐6年了，她當天花1萬人民幣（約新台幣4.6萬元）將阿順帶出場，3天後阿順就主動提議和她同居，怎料兩人同居約半年後，薔妹才發現阿順還有被其他人包養，更與嫖客有聯繫。薔妹表示兩人就是因此在1年前的直播中吵架，阿順還賞她巴掌。薔妹更說自己當初是出於好意，不希望阿順一直當陪酒小姐，才決定帶她回台灣結婚，並借精生子，想一起共組家庭，怎料阿順來台後無法適應平凡生活，還到處跟親戚說自己「躺著傳」的故事，讓她顏面盡失，才與阿順吵架。不過薔妹的回擊貼文目前已被刪除，但從兩人的發文可看出，雙方已經正式撕破臉。據《中時新聞網》報導，薔薔上週才出面回應關於妹妹和阿順頻頻吵架一事，兩人在台北吵到鄰居都看不下去，報警處理；薔薔說妹妹和阿順一直都是如此，在上海時就一直在吵架，她也很無奈，已經有段時間沒跟薔妹聯絡了，不想再插手薔妹的事情。