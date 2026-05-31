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近來一名來自非洲坦尚尼亞的臺大博士畢業生內森，在畢業典禮上代表國際學生致詞，他用流利的中文訴說著自己的成長經歷，本來以為是再普通的故事，沒想到把台下教授、學生，還有廣大網友都聽哭了。內森來自貧苦家庭，靠務農維生，每天只能吃半塊地瓜，配著水吞下去，然後迎接第二天，內森受到著名靈長類學者珍古德博士的幫助，來台灣唸書，現在他每個月省下一半的生活費，資助家鄉5位孩子讀書，如今他在台灣娶妻生子，成為台灣女婿，夢想是回家鄉蓋一座學校，幫助更多像他一樣的孩子。臺大國際畢業生內森來自坦尚尼亞，他在畢業典禮上代表國際學生致詞，出自貧困家庭的他，全家靠務農維生，每天只能找到半塊小地瓜配著水吞下去，然後迎接第二天，也因為沒有鞋子穿，父親每天睡前得用粗針將寄生蟲挑出來。即便生活困苦，內森仍沒有放棄讀書，有次珍古德到他們學校演講，內森因為英文成績優異，被叫去擔任翻譯，因此被珍古德注意到，珍古德告訴他，「如果你經濟有困難，記得來找我。」內森是他們學校唯一考上資優國中的學生，但那間學校從他們家得搭3天的火車才能到，後來是珍古德全額資助，讓他安心住校讀書，也順利考上資優高中，畢業之後，在珍古德的推薦下，內森來到台灣，就讀長榮大學。內森自嘲，來到台灣一句中文都不會，他跟著在地農民認識永續農業，種花生、賣花椰菜，市場裡的阿嬤覺得他很可愛、牙齒很白，還會用台語說，「你看！那裡有一個黑人在賣菜。」也是在那時候，內森學會講台語。內森在大學畢業後，考取臺大環工所，號召10個非洲國家學生成立非洲同學會，與國際非洲組織WARESA合作，碩一下選擇逕讀博士，在教授的幫助下與坦尚尼亞名校合作，他直言，臺大給他的不只是教育，也給了他工具，「我每個月省下一半的生活費，資助家鄉的5個小孩上學，珍古德博士的精神並沒有離開，他正透過我的雙手在傳承，我的夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多像我一樣的小孩，請記得，我還是那個，靠半顆地瓜，和沒有過濾水活下來的孩子。」內森一度泣不成聲，台下拍到他的老婆和兒子，不斷給予他鼓勵，內森整理完情緒後說，「現在我不是一個人，站在我身邊是我美麗的台灣妻子和我的兒子，台灣不僅給予我知識，更給予了我一個溫暖的家。」12分鐘的致詞，把台下學生、教授還有廣大網友都聽哭了。