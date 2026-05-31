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NBA西區冠軍賽第七戰戰況膠著，比賽進行至第三節時，雷霆隊球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）的一次進攻判決，在網路上掀起巨大反彈。亞歷山大在面對馬刺隊防守者瓦塞爾（Devin Vassell）時，利用一個極具爭議的「側向跳投」動作成功騙取三次罰球，該動作隨即在賽後遭各界撻伐。事件發生在第三節，亞歷山大在三分線外持球，先是以假動作晃起防守的瓦塞爾。然而，亞歷山大隨後的動作引發爭議：他並未依照常規向上投籃，而是刻意將身體向左側橫移，主動撞向跳起的瓦塞爾。雖然裁判哨音隨即響起，但重播畫面清晰顯示，亞歷山大的跳投路徑明顯偏離正常投籃軌道，是為了「製造接觸」而產生的刻意動作。這一幕隨即在社群媒體上引發爆炸性討論。許多球迷與分析師直言感到憤怒，紛紛在網路上怒罵：「這是側仰跳投？」、「根本沒看過這種投籃姿勢」、「這真的噁心至極」、「以後防守者連側向跳躍都不行了嗎？」甚至有憤怒的球迷在社群平台直言，這種為了博取罰球而背離籃球本質的動作，簡直是這項運動最令人難受的時刻。資深 NBA 記者約翰·霍林格（John Hollinger）在直播中也坦言，亞歷山大在近期比賽中確實找到了能夠侵入文班亞馬（Victor Wembanyama）防守空間的方法，但在這個特定判決上，確實出現了「沒人能在重播中看懂這是怎麼犯規」的質疑。儘管這被視為球星提升罰球機會的手段，但對於對位的瓦塞爾而言，這種近乎「碰瓷」的動作顯得相當不公平。儘管面臨這種極具爭議的判決干擾，馬刺隊依然展現了極佳的專注度。馬刺隊在比賽中嚴格控制失誤數，與過去兩戰動輒20次以上的失誤形成強烈對比。此外，馬刺小將凱爾登·強森（Keldon Johnson）在第三節關鍵時刻積極衝搶進攻籃板，為球隊保住領先優勢。