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星巴克：6月買一送一有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠



星巴克表示，今周一開工「星巴克買一送一」有星冰樂！最便宜咖啡優惠買法推薦，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



星巴克表示，今周一開工「星巴克買一送一」有星冰樂！最便宜咖啡優惠買法推薦，



《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好星巴克優惠價格： ◾️「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）



◾️（兩杯優惠價110元） ◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）



◾️（兩杯優惠價115元） ◾️「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）



◾️（兩杯優惠價125元） ◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）



◾️（兩杯優惠價140元） ◾️「草莓風味抹茶那堤」87.5元（兩杯優惠價175元） ◾️（兩杯優惠價175元）

foodpanda「星巴克第二杯半價」外送優惠！

▲星巴克「鹹焦糖風味福吉茶那堤」、「焦糖奶香星享那堤」外送限定。（圖／星巴克提供）

CAFE!N：「STEADY BREW穩萃黑咖啡」好市多獨家開賣

6月開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠有星冰樂！今（1）日周一開工，全台門市爽喝「星巴克買一送一」，大杯55元起最便宜買法推薦，使用uniopen聯名卡飲料好友分享；foodpanda「第二杯半價」外送優惠一次整理。CAFE!N表示，Costco好市多美式賣場獨家開賣「STEADY BREW穩萃黑咖啡」。◾️（兩杯優惠價185元）提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；星巴克將依外送配方製作，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依外送平台提供內容為準，活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。CAFE!N表示，世界咖啡師大賽冠軍團隊研發年度巨作「STEADY BREW 穩萃黑咖啡」，使用100%阿拉比卡咖啡豆，以「滴漏式穩壓萃取」研製出猶如手沖般的風味層次，富含果乾般的溫和酸質；尾段透過「瞬間降溫技術」鎖住風味，帶有飽滿的堅果調性與微微的尾韻甜感。並首次採用240ml的鋁罐形式作為包裝，方便飲用、便利攜帶。首波獨家於Costco好市多美式賣場獨家開賣，24入一箱549元。