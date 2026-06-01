全民瘋玩的皮克敏手遊《Pikmin Bloom》6月任務資訊整理！《Pikmin Bloom》將以「仲夏」為主題，推出「花冠飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「醃漬鯡魚」，完成活動任務就能逐步解鎖活動主題 Mii 服裝、衝浪板鑰匙圈、「拼圖：2023夏日回憶」飾品皮克敏的花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》6月目標獎勵
2026年6月1日至6月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「醃漬鯡魚、能長成花冠飾品皮克敏的花苗、花瓣、精華」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1000條醃漬鯡魚：花冠
📌3200條醃漬鯡魚：踝靴
📌5300條醃漬鯡魚：流蘇樂福鞋
📌7600條醃漬鯡魚：葉飾草帽
📌9800條醃漬鯡魚：花卉套裝
📌12200條醃漬鯡魚：花卉洋裝
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》6月任務
第1階段
1-1 走1000步
2-1 培育2隻皮克敏
3-1 完成2個探險
4-1 種1000朵花
4-2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1-1 走2000步
2-1 種1000朵花
2-2 摧毀2棵蘑菇
3-1 培育3隻皮克敏
3-2 摧毀3棵蘑菇
4-1 種500朵風鈴草
4-2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1-1 走2000步
1-2 完成2個探險
2-1 種1500朵白色鳶尾草
2-2 摧毀3棵蘑菇
3-1 種1500朵紅色鳶尾草
3-2 摧毀4棵蘑菇
4-1 種1500朵黃色鳶尾草
4-2 種2000朵紅色風鈴草
4-3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1-1 完成3個探險
1-2 摧毀3棵蘑菇
2-1 種2000朵白色風鈴草
2-2 摧毀4棵蘑菇
3-1 種2000朵黃色風鈴草
3-2 種1000朵藍色鳶尾草
3-3 摧毀4棵蘑菇
4-1 種2000朵紅色風鈴草
4-2 種2500朵鳶尾草
4-3 摧毀5棵蘑菇
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》6月「神秘蘑菇」
《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型神秘蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且6月最後一個周末（包含星期一與星期二）額外增加2天。
📌巨型神秘蘑菇出現時間
■6月6日及6月7日
■6月13日及6月14日
■6月20日及6月21日
■6月27日至6月30日
🟡《Pikmin Bloom》台南限時活動「鹹轉海風祭」
《Pikmin Bloom》玩家快衝台南！七股鹽山即日起至6月21日推出「鹹轉海風祭」，園區內不僅打造了夢幻的彩虹風車花海，更擁有6大花點與6處蘑菇點，是能輕鬆取得稀有「山丘盆」皮克敏的私房散步景點。活動期間，玩家只要完成風車打卡且當日達2500步即可獲得限量防蚊貼；出示遊戲畫面搭乘「種花小火車」，還可享原價60元現折10元的專屬優惠。
除了逛鹽山，玩家也大推周邊的隱藏版休閒行程！只要到附近的「永順號」搭船遊潟湖，不僅能邊乘船邊種花，一天輕鬆達成60金幣獎勵，還能享受每人250元烤蚵吃到飽的超值體驗。針對想收集「6號小島風車」等絕美明信片的玩家，老玩家建議可直接在菇點旁使用探測器來增加獲取機率；網路上也有熱心玩家整理出「台南皮克敏純點地圖」，方便大家篩選地點並一鍵導航尋寶。
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2026年6月1日至6月30日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「醃漬鯡魚、能長成花冠飾品皮克敏的花苗、花瓣、精華」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1000條醃漬鯡魚：花冠
📌3200條醃漬鯡魚：踝靴
📌5300條醃漬鯡魚：流蘇樂福鞋
📌7600條醃漬鯡魚：葉飾草帽
📌9800條醃漬鯡魚：花卉套裝
📌12200條醃漬鯡魚：花卉洋裝
第1階段
1-1 走1000步
2-1 培育2隻皮克敏
3-1 完成2個探險
4-1 種1000朵花
4-2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1-1 走2000步
2-1 種1000朵花
2-2 摧毀2棵蘑菇
3-1 培育3隻皮克敏
3-2 摧毀3棵蘑菇
4-1 種500朵風鈴草
4-2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1-1 走2000步
1-2 完成2個探險
2-1 種1500朵白色鳶尾草
2-2 摧毀3棵蘑菇
3-1 種1500朵紅色鳶尾草
3-2 摧毀4棵蘑菇
4-1 種1500朵黃色鳶尾草
4-2 種2000朵紅色風鈴草
4-3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1-1 完成3個探險
1-2 摧毀3棵蘑菇
2-1 種2000朵白色風鈴草
2-2 摧毀4棵蘑菇
3-1 種2000朵黃色風鈴草
3-2 種1000朵藍色鳶尾草
3-3 摧毀4棵蘑菇
4-1 種2000朵紅色風鈴草
4-2 種2500朵鳶尾草
4-3 摧毀5棵蘑菇
《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型神秘蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且6月最後一個周末（包含星期一與星期二）額外增加2天。
📌巨型神秘蘑菇出現時間
■6月6日及6月7日
■6月13日及6月14日
■6月20日及6月21日
■6月27日至6月30日
《Pikmin Bloom》玩家快衝台南！七股鹽山即日起至6月21日推出「鹹轉海風祭」，園區內不僅打造了夢幻的彩虹風車花海，更擁有6大花點與6處蘑菇點，是能輕鬆取得稀有「山丘盆」皮克敏的私房散步景點。活動期間，玩家只要完成風車打卡且當日達2500步即可獲得限量防蚊貼；出示遊戲畫面搭乘「種花小火車」，還可享原價60元現折10元的專屬優惠。
除了逛鹽山，玩家也大推周邊的隱藏版休閒行程！只要到附近的「永順號」搭船遊潟湖，不僅能邊乘船邊種花，一天輕鬆達成60金幣獎勵，還能享受每人250元烤蚵吃到飽的超值體驗。針對想收集「6號小島風車」等絕美明信片的玩家，老玩家建議可直接在菇點旁使用探測器來增加獲取機率；網路上也有熱心玩家整理出「台南皮克敏純點地圖」，方便大家篩選地點並一鍵導航尋寶。