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今天天氣：薔蜜颱風外圍掃雨 各地高溫繼續飆

▲薔蜜颱風轉彎北上，對台灣無直接影響，但外圍環流會導致北部、宜蘭出現雨勢。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：薔蜜颱風遠離 全台多雲到晴

▲薔蜜颱風的外圍環流，今明兩天會替台灣帶來北風、東北風，因此桃園以北、宜蘭等迎風面，會出現局部的短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周五低壓帶襲台 全台變天有雨

中央氣象署表示，薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）今（1）日颱風最靠近台灣，外圍環流將導致北部、宜蘭出現降雨，周二至周四（6月2至6月4日）颱風遠離，各地維持高溫，降雨以午後雷陣雨為主；周五（6月5日）低壓帶襲擊，全台變天有雨，南台灣雨勢較大。6月1日今天的天氣，氣象署指出，薔蜜颱風外圍環流影響，環境主要為偏北風，北部、東北部有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部及東半部高溫28至32度，中南部高溫約在33至35度，其中台南局部地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線易達過量等級，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫約23至26度。宜蘭北部、竹苗、中部、雲嘉南、花東、澎湖高屏、馬祖、金門環境部提及，颱風外圍環流影響，環境風場為東北風至偏北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。6月2日明天的天氣，氣象署說明，薔蜜颱風逐漸遠離，清晨大台北地區及基隆北海岸有零星短暫陣雨；白天起各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。東半部高溫31至33度，西半部33至36度，台灣各地低溫24至28度。周三至周四，台灣各地都多雲到晴，清晨受海陸風輻合作用影響，南部沿海有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、山區有局部短暫雷陣雨。周五至周日（6月7日）受到南方低壓帶北上接近影響，全台水氣增多，尤其是台中以南地區，要注意較大雨勢，且降雨時間偏長。此外，周二、周三受薔蜜颱風影響，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼及馬祖沿海有長浪發生機率，海邊活動也要特別注意。