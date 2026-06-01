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史上最貴夏季電價上路！平均電費暴增446元

▲夏季電價正式上路，6月1日至9月30日適用夏月費率，根據台電統計，一般住宅平均月電費將由非夏月的638元增加至1084元，平均每月多出446元，增幅接近七成。（圖／記者賴禹妡攝）

尖峰電價是離峰3倍多！選對時段用電差很大

▲除了節制冷氣使用外，專家建議避開下午至晚間的高價用電時段，將洗衣、烘衣等耗電工作改到離峰時間進行。（圖／記者張家瑋攝）

夏天2家電先關掉！待機電器也是耗電元凶

▲別忘了檢查家中家電設定，像是冬天常開啟的暖座功能、長時間保溫的熱水瓶，以及待機中的電器產品，都可能成為電費悄悄增加的元凶，久不使用就應該將插頭拔除。（示意圖／記者賴禹妡攝）

夏季電價正式上路，台電自6月1日至9月30日實施夏月費率。根據統計，一般住宅家庭平均月電費將從非夏月的638元提高至1084元，等於每月多支出446元，增幅接近七成。除了冷氣使用量增加外，臉書粉專《阿明當家》提醒，若採時間電價方案，用電時段更是影響電費的關鍵因素。此外，台電也點名免治馬桶暖座、老舊電熱水瓶是家中隱藏耗電巨獸，建議夏天趕快先關掉，機上盒等待機電器也是容易被忽略的耗電來源，只要調整使用習慣，就有機會有效降低夏季電費負擔。一年之中最貴的用電季節正式報到。根據台電公告，夏月電價自6月1日起實施至9月30日。依照過去統計資料，一般住宅家庭在非夏季平均每月電費約638元，但進入夏季後將增加至1084元，平均每月多出446元，漲幅接近七成，讓不少民眾開始關注如何有效節電。除了減少冷氣使用時間外，臉書粉專《阿明當家》也提醒，用電時段其實比許多人想像中更重要。尤其家中若採用「表燈住商簡易型時間電價（三段式）」方案，不同時段的電價差距相當明顯，只要調整生活習慣，就有機會節省不少電費。阿明指出，夏月時間電價分為離峰、半尖峰與尖峰三個區段。凌晨0點至上午9點為離峰時段，每度電2.06元；上午9點至下午4點，以及晚間10點至午夜12點屬半尖峰時段，每度4.69元；而下午4點至晚間10點則是最昂貴的尖峰時段，每度電高達7.13元，價格超過離峰時段3倍以上。若民眾習慣在下班後同時開啟冷氣、烘衣機、電熱水器、除濕機及烤箱等高耗電設備，電費增加速度恐怕相當驚人。因此建議將洗衣、烘衣或熱水器加熱等較耗電的家務工作，盡量安排在晚間10點後或上午9點前進行。此外，由於周六、周日多數時間屬於離峰電價，若能將部分家務集中於周末處理，也能進一步降低用電成本。不過要特別留意的是，時間電價並非所有家庭都適用。台電表示，目前大多數住宅仍採累進電價制度計費，若想改採時間電價，必須向台電提出申請並符合相關規定。因此建議民眾可先查看家中電費帳單，確認目前適用的電價方案，再評估是否有更換的必要，以免誤以為調整用電時間就一定能省下電費。除了掌握用電時段外，台電電力粉絲團過去也曾提醒，部分家電若維持冬季設定，進入夏天後可能變成默默吃電的隱形兇手。首先被點名的是免治馬桶的暖座功能。許多人在冬天開啟加熱模式後，往往忘記關閉，導致即使天氣炎熱仍持續耗電，因此進入夏季後最好立即停用。另一項則是老舊電熱水瓶。台電指出，部分電熱水瓶若長時間維持保溫狀態，一天下來耗電量甚至可能超過冰箱。由於夏季熱水需求相對降低，建議改用快煮壺先將水煮沸，再倒入保溫瓶保存，不僅方便，也能減少不必要的耗電。除此之外，許多具備待機功能的電器同樣會持續消耗電力，例如機上盒、電子時鐘顯示器、關機後仍亮著紅燈的設備，或可透過遙控器操作的家電產品。台電建議，若長時間不使用，直接拔除插頭是最有效的省電方式。若擔心頻繁插拔造成損耗，則可改用具獨立開關、且超過負載時能自動斷電的延長線，在兼顧便利性的同時，也能達到節能效果。