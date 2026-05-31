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基隆石垣島渡輪有何優勢？

預計下半年啟動貨物運輸

石垣島渡輪有何行李限制？

石垣島上有何大型賣場可採購？

基隆直航石垣島的「八重山丸」渡輪，歷經延宕後終於在28日晚間啟航並在29日早上抵達石垣島，有許多台灣人前往朝聖，而這一航線相較於飛機有何優勢？台灣遊客也透露心得。根據共同社與琉球新報報導，「八重山丸」渡輪首航班次已於28日深夜自基隆出發，台灣與日本雙方都看好觀光需求，外界對未來貨物運輸的發展也抱持高度期待。該航線往返石垣島與基隆約需8小時，渡輪可搭載545名乘客，票價單程自10400日圓起，現階段僅提供旅客運輸服務，每週往返一班。一名從台灣中部前來搭乘的37歲乘客告訴共同社，「我想去石垣島潛水，而且比起搭飛機的限制，渡輪可以攜帶更多伴手禮，所以回程我也會搭這艘船。」一位來自台北、與伴侶同行的40歲乘客則告訴琉球新報，「我們選擇乘船是因為它比坐飛機便宜，我們想看看大海，品嚐美食，順便逛逛街。」這艘船由日本商船八重山株式會社，懸掛巴拿馬船旗，總噸位21,688噸，全長160公尺、船寬25公尺。基隆石垣島航行約270公里，航程約8小時。船上設有餐廳、咖啡廳及浴場等設施。首航對乘客人數有限制，船上共有201人，其中包括約70名受邀嘉賓，預將在今年秋天啟動貨物運輸，屆時預計可裝載180個20呎貨櫃、150輛8噸貨車，以及70輛自用小客車。日本自助旅遊達人林氏璧近期提到，搭乘該一渡輪標準房之旅客，每人可攜帶2件大型行李(32吋以下)，每件限重20公斤；家庭房、豪華套房及皇家套房之旅客，每人可攜帶3件大型行李(32吋以下)，每件限重20公斤。同時，以上大型行李須依客服人員導引，自行放置於指定區域。如超過32吋及20公斤以上，則每公斤酌收新台幣15元以上。至於腳踏車載運服務，僅提供非電力之腳踏自行車登輪，1人限攜帶1輛，500元。許多台灣民眾對於至石垣島購物躍躍欲試，林氏璧列出四個大型賣場供大家參考，包含營業到凌晨2點的唐吉訶德石垣島店、當地最大連鎖家電賣場EDION愛電王石垣City店、AEON 體系大型超市MaxValu Yaima店，這一商場園區內還有 Daiso 百元店跟Drug Eleven藥妝店；最後則是Best Denki 登野城店