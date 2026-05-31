我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區冠軍賽第七戰今（31）日在奧克拉荷馬雷霆主場開打，這場決定誰能前往總冠軍賽對決紐約尼克隊的史詩對決，比賽第二節一次爭議性的判決意外成為媒體與球迷討論焦點。馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）踩線但並未被吹罰，後續他反而得分，也引起外界對於「史特魯斯規則」（Max Strus Rule）是否適用的討論。在第二節比賽進行至8分57秒時，馬刺隊後衛福克斯在強行突破進攻時，電視重播畫面清晰顯示，他整個人在底線側邊已明顯「踩出界外」。然而，儘管該動作就在裁判眼皮底下發生，當值裁判並未做出任何判決，福克斯隨後順利拋投得分，緊接著文班亞馬更在外線轟進三分球，讓馬刺領先優勢瞬間擴大。雖然畫面顯示雷霆球員卡魯索（Alex Caruso）在防守時似乎對福克斯有推擠動作，但福克斯明顯出界卻未被吹判，卡魯索與福克斯在暫停期間分別向裁判戈布爾（John Goble）激烈爭辯，顯示執法尺度已成為本場決戰的巨大變數。從畫面上來看，福克斯確實出界了，但防守他的卡魯索也確實有做出推人的動作。針對這次出界未吹判的爭議，不少媒體與球迷提到了著名的「史特魯斯規則」（Max Strus Rule）。這項規則的起源，是源於 2022 年季後賽熱火隊對陣賽爾提克隊時，史特魯斯在底角投進的一記關鍵三分球，但在進球後經過長時間的回放檢視，裁判卻認定他在投籃前腳尖微幅踩線而出界，導致該記三分球被「沒收」。「史特魯斯規則」的核心爭議在於：裁判在什麼情況下可以「回溯」出界球？ 根據聯盟現行規範，裁判僅能在進行中的判決回放（例如確認該球是兩分或三分）過程中，一併審視該進攻回合中發生的觸線或出界行為。若裁判當下未鳴哨吹判出界，且後續未進入該回合的強制回放程序，即便重播畫面清楚顯示球員出界，該得分往往仍會被認定有效。雷霆隊目前戰局不利，陣中大將霍姆格倫（Chet Holmgren）在關鍵的第七戰表現低迷，首節過後僅貢獻2分與1籃板，且全場在場上的淨勝分（+/-）一度來到 -13，這對急需得分追趕的雷霆隊而言無疑是巨大重擊。