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▲颱風外圍環流將在下週一（1日）影響台灣，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一薔蜜颱風較高機率從琉球群島附近海面北上，直接影響臺灣的機率偏低。（圖／中央氣象署提供）

薔蜜颱風今（31）日北轉往琉球群島附近海面靠近，雖距離台灣較遠，不過外圍環流將在下週一（1日）影響台灣，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下一波明顯天氣變化在下周五，低壓帶開始影響台灣，鋒面雨勢擴及全台。5月31日今天的天氣，氣象署指出，今日環境仍為東北風，清晨南部地區有零星短暫陣雨，上午各地大多為晴到多雲，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨發生的機率，午後前往中南部地區活動請留意天氣上的變化。溫度方面，北部及東半部高溫約29至32度，中南部高溫普遍在32到34度，南部內陸地區溫度會更高一些，各地紫外線易達過量等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。宜蘭、花東空品區及澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門環境部提及，31日環境風場為東北風，東北風可能持續挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因東北風風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。下周一薔蜜颱風較高機率從琉球群島附近海面北上，直接影響臺灣的機率偏低，不過受其外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周二薔蜜颱風逐漸遠離，往日本南方海面一帶前進；清晨大臺北地區及基隆北海岸仍有零星短暫陣雨，白天起各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周三、下周四白天多雲到晴，午後大台北、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明顯天氣變化在下周五、下周六低壓帶影響台灣，鋒面帶來更多水氣，環境漸轉不穩定；南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。