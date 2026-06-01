我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2000年至2019年間，100名前五順位新秀中，僅44人曾替原球隊贏得至少一輪季後賽，超過半數新秀未能為選中他們的球隊帶來任何勝利。前五順位球員留隊平均僅5.1個賽季，長期效力超過10年的不到6%。（圖／美聯社／達志影像）

取得方式 佔比 交易 29% 自由市場（含簽而轉讓） 29% 第二輪及以後（含落選球員） 11% 選秀第6至第14順位 9% 以籤換籤的交易 8% 選秀第15至第30順位 8% 選秀前五順位 6%

本世紀26座總冠軍賽MVP獎盃，按球員取得方式分類如下：

▲26座總冠軍輪換球員來源中，交易與自由市場各占29%，前五順位選秀僅占6%，顯示高順位選秀籤對打造冠軍陣容的直接貢獻極低。冠軍建隊更依賴精準交易與中後段選秀的慧眼。（圖／美聯社）

▲本世紀26座總冠軍賽MVP中，僅3次來自球隊自身前五順位選秀球員（鄧肯2次、韋德1次），大部分MVP來自自由市場或交易所得，凸顯「高順位選秀=冠軍MVP」的神話並不成立。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA正式通過「3-2-1」選秀樂透改革，未來戰績最差的3支球隊不再享有最高狀元籤機率，倒數第4至第10名球隊反而擁有更高的中籤機會，聯盟希望藉此降低刻意擺爛的誘因。（圖／路透／達志影像）

NBA推行選秀樂透重大改革，各隊為爭奪高順位選秀籤不惜犧牲賽季勝負的「擺爛文化」再度引發熱議。但一個核心問題值得深究：高順位選秀籤真的是通往冠軍的最短路徑嗎？《NOWnews今日新聞》將透過本世紀以來的完整數據，為讀者拆解NBA冠軍陣容的建隊真相。21世紀以來，26座總冠軍賽MVP獎盃中，僅有3座頒給了靠球隊自身高順位選秀籤選進的球員；超過半數的冠軍輪換球員，來自交易與自由市場。擺爛換冠軍，從來都只是一個美麗的謊言，而聖安東尼奧馬刺，則是這個時代最特殊的例外。從2000年至2019年，NBA共產生100名前五順位新秀。其中，僅有44人曾以原球隊主力輪換球員的身份贏得至少一輪季後賽系列賽；剩下的56人，從未替選中他們的球隊換來任何一輪季後賽晉級。換言之，平均而言每屆選秀前五順位中，有三人從未替原球隊贏得任何一輪系列賽，一人贏得一至兩輪，只有一人能贏得三輪以上。前五順位選手留在原球隊的平均年限僅5.1個賽季，僅6%的球員能在原隊效力超過10年。目前仍在當初選中他們的球隊效力的前五順位選手，全聯盟只剩下五人，分別是波士頓塞爾提克的塔圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）、費城76人恩比德（Joel Embiid）、紐奧良鵜鶘錫安（Zion Williamson），以及孟菲斯灰熊莫蘭特（Ja Morant）。數據給出了清晰的答案。以本世紀所有奪冠球隊的輪換球員（定義為場均上場20分鐘以上、或季後賽至少半數比賽列入先發）為樣本，其來源分布如下：前五順位選秀，是冠軍輪換球員來源中佔比的一個群體。超過半數的冠軍輪換球員來自交易與自由市場，這才是打造冠軍陣容的主旋律。近年最鮮明的案例不勝枚舉，波士頓塞爾提克的塔圖與布朗均透過預先安排的籤換交易而來；雷霆奪冠的最後拼圖是透過交易取得的卡魯索（Alex Caruso）與自由市場簽下的哈滕斯坦（Isaiah Hartenstein）；丹佛金塊交易來了戈登（Aaron Gordon）與小卡爾德維爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope）；波士頓在奪冠前夕交易入手哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。詹姆斯（LeBron James，4次、三支不同球隊）、歐尼爾（Shaquille O'Neal，3次）、杜蘭特（Kevin Durant，2次）、伊古達拉（Andre Iguodala）、畢拉普斯（Chauncey Billups）柯比（Kobe Bryant，2次）、布朗（Jaylen Brown）、雷納德（Kawhi Leonard，馬刺時期）SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、雷納德（Kawhi Leonard，暴龍時期）鄧肯（Tim Duncan，2次）、韋德（Dwyane Wade）柯瑞（Stephen Curry）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）、皮爾斯（Paul Pierce）字母哥（Giannis Antetokounmpo）、帕克（Tony Parker）約基奇（Nikola Jokic）結論一目了然：靠球隊自身高順位選秀籤直接培育出總冠軍賽MVP，在本世紀是極度罕見的例外。在所有反擺爛建隊邏輯的討論中，聖安東尼奧馬刺是一個無法被忽視的特殊存在。馬刺在2023至2025年的連續三屆選秀中，以首輪順位分別選入文班亞馬（Victor Wembanyama，第1順位）、卡斯特（Stephon Castle，第4順位）與哈珀（Dylan Harper，第2順位）。這三人在本季西區決賽G1中，成為NBA季後賽歷史上同場各自繳出兩雙的最年輕三人組，寫下歷史紀錄。若馬刺最終奪冠，他們將打破「前五順位自選球員極少成為冠軍輪換核心」的歷史規律，單獨一支球隊就貢獻三名反例。這是選秀真正成功的罕見典範，也是無數球迷與管理層年復一年投入大量希望於樂透抽籤的終極理由。正如現實世界中明知中獎機率極低，卻仍願意買下一張彩票的心理。然而，馬刺的成功絕非擺爛策略的常態。自樂透制度實施以來，共有23次球隊連續三年選入前五順位的紀錄。其中超過半數的核心組合，從未共同贏得任何一輪季後賽系列賽，包含2016至2018年鳳凰城太陽的班德爾（Dragan Bender）、傑克森（Josh Jackson）與艾頓（Deandre Ayton）組合，以及2013至2015年奧蘭多魔術的奧拉迪波（Victor Oladipo）、戈登（Aaron Gordon）與赫佐尼亞（Mario Hezonja）組合。甚至有球隊連續四至五年都在前五順位選秀，最終仍與總冠軍無緣。本世紀透過此途徑晉級總決賽的，僅有兩例：一是2007至2009年選入杜蘭特、威斯布魯克與哈登的奧克拉荷馬雷霆（前身西雅圖超音速），以及2011至2014年選入厄文、湯普森、懷特斯、班奈特、威金斯的克里夫蘭騎士，而騎士仍需詹姆斯以自由球員身份回歸才得以奪冠。更令人唏噓的是，NBA甫通過的「3-2-1」樂透改革新制，明文禁止球隊連續3年取得前五順位選秀籌碼，代表馬刺這套建隊路徑，在新規上路後將成為歷史絕響，任何未來的球隊都無法複製。馬刺是一個奇蹟，但奇蹟之所以珍貴，正是因為它不可複製。綜觀本世紀25年來的NBA建隊歷史，數據給出了清晰的結論，擺爛換來高順位選秀籌碼，從來都不是通往總冠軍的可靠捷徑。真正屢次出現在冠軍名單上的建隊邏輯，始終是交易的精準眼光、自由市場的積極佈局，以及選秀時能從中後段淘到明珠的伯樂慧眼。NBA新的樂透制度或許會讓最惡劣形式的擺爛文化有所收斂，但更根本的事實是——那些真正具備奪冠底氣的球隊，本來就從未依賴擺爛來建立自己的王朝。