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▲林逸欣和媽媽透過對著大海吶喊的方式來思念爸爸。（圖／林逸欣 Shara臉書）

▲金泰英被譽為《鐵拳教育》中的最帥學生，高顏值引起關注。（圖／New Name IG@nnekorea）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（21）日的娛樂新聞搶先看，中信兄弟啦啦隊成員汶汶昨日遭狂熱粉絲攻擊，頸部受傷送醫，有人發現汶汶早就不堪其擾，今年2月曾發文要粉絲不要跟蹤、騷擾她，當時早埋下隱憂。女星林逸欣的爸爸4月過世，她喪父2個月後發文提到思念沒有盡頭，一句話讓粉絲看哭。韓劇《鐵拳教育》最帥學生鄭賢民其實是演員男團「New Name」成員。Passion Sisters成員汶汶昨日下午在私人攝影棚拍攝時，遭一名52歲許姓男子持刀割頸，情況危急，送醫後立刻動刀，好在目前生命狀況穩定。而該名男子是汶汶的狂熱粉絲，被其他人戲稱是「汶汶阿北」，似乎長期騷擾汶汶。汶汶今年2月也曾在IG限時動態崩潰發文，拜託粉絲：「下班後就不要再跟著我，請給我一點私人空間」，未料如今還是發生危險。林逸欣的爸爸、知名神經內科醫師林春銘今年4月癌症過世，2個月後她陪伴母親重返一家人喜愛的海邊散心。林逸欣在社群分享母女看海的影片，畫面中母親對著大海呼喊、叮囑怕水的亡夫，場面令人動容。林逸欣也坦言仍在學習面對失去，感嘆：「原來思念跟海一樣，沒有盡頭」，短短一句話立刻讓粉絲看哭，直呼：「好催淚」、「看一次哭一次」、「思念真的是沒有盡頭的」。Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後，直接捧紅劇中所有演員，就算只有出現幾分鐘的角色，都因該劇知名度大增。其中在第8集中，飾演被媽媽強迫讀書的高中生鄭賢民一角的金泰英，在劇集播出後，因帥氣外貌引發熱議，戲外帥照直接在網路瘋傳。不過沒想到他竟是演員男團「New Name」出身，還曾演過愛情劇《在你燦爛的季節》。