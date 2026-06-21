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▲金泰英在劇中被迫吃下違禁藥品讀書，導致他昏倒住院。（圖／翻攝自IG@nnekorea）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後，直接捧紅劇中所有演員，就算只有出現幾分鐘的角色，都因該劇知名度大增。其中在第8集中，飾演被媽媽強迫讀書的高中生鄭賢民一角的金泰英，在劇集播出後，因帥氣外貌引發熱議，戲外帥照直接在網路瘋傳。不過沒想到他竟是演員男團「New Name」出身，還曾演過愛情劇《在你燦爛的季節》。金泰英的組合「New Name」在2024年公開了組合名稱與成員，除了他以外，還有禹現准、元奎彬、金俊共4人組成，金泰英與禹現准、元奎彬還在出道前，就透過網路綜藝《洪錫天的寶石盒》搶先露面。而金泰英出道的作品則是今年的人氣韓劇《在你燦爛的季節》，正式開啟演員之路。金泰英在《在你燦爛的季節》中，飾演女主角宋嘏爛（李聖經 飾）妹妹宋嘏淡（吳藝珠 飾）的男友。劇中他是棒球界最出色的王牌投手車有謙，懷抱著加入美國職棒大聯盟的夢想，從身材到精神狀態都極為優秀與正直。金泰英也與《鐵拳教育》的陰鬱演技不同，展現出開朗又陽光的大男孩模樣，演技備受好評。這次在《鐵拳教育》中，金泰英飾演被媽媽（徐令姬 飾）逼迫讀書的承硯高中學生鄭賢民。為了讓賢民考上醫大，他媽媽不僅讓兒子餓著、睡眠不足，還給他吃不明來路的違禁藥品，甚至在兒子昏倒後，第一時間也是問兒子考試考的怎麼樣，讓觀眾都看傻眼。而金泰英也完美呈現出為了滿足媽媽期望，不斷逼迫自己的模樣，每個眼神與言行都呈現了滿滿無奈，讓大家感受到他對媽媽濃濃的愛，以及為此承擔的壓力，就連毒癮犯了的發抖、無助模樣，都細膩的演了出來。金泰英的演技與帥氣外貌，也讓他成功受到關注，大批劇迷狂翻他帥照直呼：「這完美臉蛋和184的身高還不爆紅就太沒天理了」、「我也覺得他超帥的。」