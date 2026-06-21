中央氣象署地震測報中心表示，今（21）日上午10時37分，嘉義市西區發生芮氏規模3.5地震，震央在嘉義市政府西方2公里，深度11.5公里，屬於極淺層地震。這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台南市白河、嘉義縣太保。

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地震測報中心說明，本起地震震度3級地區為嘉義縣、台南市，震度2級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...