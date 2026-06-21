中央氣象署地震測報中心表示，今（21）日上午10時37分，嘉義市西區發生芮氏規模3.5地震，震央在嘉義市政府西方2公里，深度11.5公里，屬於極淺層地震。這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台南市白河、嘉義縣太保。 我是廣告 請繼續往下閱讀 地震測報中心說明，本起地震震度3級地區為嘉義縣、台南市，震度2級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／19:00彰化縣田中「規模3.0地震」！雲林、台中有感搖晃地震速報／11:15宜蘭南澳規模4.5地震！大台北有感 最大震度2級菲律賓規模7.8地震！氣象署發布海嘯消息 台灣列入首波警戒範圍台灣脫離海嘯警戒！氣象署揭菲律賓7.8地震原因：和宜蘭外海類似 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...作品集 氣象署海嘯地震嘉義台南