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▲網紅英文Eko老師（中）在近日的節目中，被發現突然暴瘦嚇壞粉絲。（圖／翻攝自YouTube@amazingtalkershow）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（22）日的娛樂新聞搶先看，汶汶日前遭到一名阿北刺傷後，緊急送醫。有網友翻出該名阿北是汶汶狂粉，不僅周邊買整箱，就連寫真也買100本；網紅英文Eko老師近日被發現突然暴瘦，不僅雙頰凹陷，整個人都看起來非常憔悴；63歲范怡文昔被親姊騙2億，拍MV重返過去場景，感慨表示：「讓它留在過去。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的成員汶汶，在20日下午參加棚拍活動時，遭一名52歲的狂粉阿北持刀割傷頸部，被送醫治療，引發外界震驚。網友也翻出這名阿北的身分，發現他是汶汶的狂粉，不僅時常會在場邊見到他狂拍汶汶的身影，還因此被稱為「汶汶阿北」。除此之外，還傳出他曾霸氣買100本汶汶寫真、上個月也搶先買整箱肖像球、擋泥板、應援扇等，就為了能比別人早一步收到，還標記汶汶表示：「承諾就是承諾，只要是承諾的事情，無論如何一定要做到。」網紅Eko在線上外語平台教英文，幽默口才吸引許多學生，其中他視覺系的穿搭與英式腔調，還被網友稱為「吸血鬼老師」。不料他近日在節目訪問的片段中，竟被發現突然暴瘦，不僅雙頰凹陷、面色憔悴，整個人看起來就像皮包骨，讓粉絲都嚇壞，狂勸他不要再瘦了。范怡文曾經營服裝事業有成，卻遭親姐騙光2億元資產，大受打擊陷入人生低潮。而近日她為新歌〈紅雨〉、〈吻和淚〉、〈忘了算了〉拍影像三部曲，還特地到過去做服飾業的購物商場取景，感觸良多的她表示有些事情不是忘記，「而是終於願意讓它留在過去。」