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▲吊車大王胡漢龑（如圖）因有4妻而備受討論，有人詢問他為什麼沒有因此被女權罵，大批網友點出關鍵是錢到位。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司FB）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（23）日的娛樂新聞搶先看，《鐵拳教育》中的恐龍家長「宇振媽媽」因超溺愛兒子而逼瘋老師，精湛演技被選為最討厭反派，近日有網友討論台版誰來演，竟幾乎一面倒狂推狄鶯；網友討論吊車大王多妻卻沒被女權砲轟的原因，直呼只要錢到位就沒問題；馬筱梅遭爆不接大S女兒回北京，她也在直播無奈吐露後媽心聲。Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後討論度不斷，其中飾演為最討厭反派的恐龍家長「宇振媽媽」的朴智妍，因為超溺愛兒子，不斷發訊息、打電話騷擾老師，充滿壓迫感的窒息式演技被選為是最討厭反派。而近日有台灣劇迷討論若翻拍台版，該有誰岀演劇中角色，一提到宇振媽媽，網友竟幾乎一面倒推薦同樣超寵兒子孫安佐的狄鶯，直呼：「根本是為她量身打造的角色。」啟德機械起重工程董事長胡漢龑有「竹北吊車大王」之稱，除了事業外，他擁有4妻14名子女也頻頻引發話題。而近日有網友在PTT發問，好奇為什麼吊車大王有多妻，卻沒被女權圍剿，火速引發大批討論，有網友點出關鍵：「錢給到位，什麼事都沒有。」汪小菲與已故女星大S（徐熙媛）離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，並在今年2月誕下兒子「小馬寶」。其中，馬筱梅與大S一雙兒女的互動更是頻頻引發關注，近日還爆岀她不讓大S愛女小玥兒回北京上學。而對此馬筱梅也在直播中親自回應，無奈嘆「妳都覺得我是後媽，還覺得我有多大話語權？」