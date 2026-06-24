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▲黃大煒（右）與Vicky（左）相戀31年但並未結婚。（圖／翻攝自黃大煒臉書）

▲阿翔（左）雖然一度外遇謝忻，但選擇重返家庭，與妻子Grace（右）繼續攜手度日。（圖／翻攝自Out Of Control 媽咪Grace FB）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（24）日的娛樂新聞搶先看，女星粿粿（江瑋琳）偷吃王子（邱勝翊）後，目前和丈夫范姜彥豐還在協議離婚中，結果與王子還有聯絡，兩人被拍到進出南港豪宅區。已故音樂人黃大煒在生前與女友Vicky似乎爆發激烈爭執，有知情人透露，與Vicky想改版權費收款帳號有關。「浩角翔起」的阿翔被拍到搬進松山區的7千萬豪宅，還牽348萬雙B新車回家。鬧得沸沸揚揚的「粿王」不倫風波又有新發展，雖然范姜彥豐控告妻子粿粿與王子侵害配偶權的官司，已於今年4月底由粿王方認諾賠償百萬元定讞，但這段三角關係並未就此落幕。據悉，粿粿與范姜至今仍未正式完成離婚手續，但她與王子還是持續保持聯繫，據《CTWANT》報導，兩人被拍到前後腳進出南港一處豪宅區，可見私下仍有感情。歌手黃大煒於夏威夷驟逝，與其相伴31年的伴侶Vicky因被排除在治喪之外，怒控程序違法，引發與黃家的隔空交火。但據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，兩人關係早已生變，主因是女方去年底涉嫌在未告知下，企圖將男方的版稅收益帳戶改至自己名下，導致雙方大吵後分居。對此，Vicky嚴正駁斥分手與侵占傳言，強調一切皆為假消息。阿翔（陳秉立）日前出席公益活動後刻意繞道離去，行事低調。據《CTWANT》調查，他已悄悄從台北市東區搬回松山區，斥資近7000萬購入明星學區豪宅，並換上348萬起跳的BMW純電休旅車，可謂是雙喜臨門。阿翔雖曾因不倫風波重創形象，但近年手握多檔主持節目，收入早已回穩，日前也被拍到開新車接送兒女、與妻子Grace回歸穩定的家庭生活。