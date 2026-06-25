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▲三上悠亞（右）帶好友兼御用髮型師去迪士尼散心，遭該髮型師客戶爆料被她私訊開嗆，還控訴髮型師涉嫌客戶個資外洩給第三方，讓三上悠亞反被罵翻。（圖／翻攝自YouTube@yua_mikami816）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（25）日的娛樂新聞搶先看，The DoDoMen爆發退訂潮，昨日急宣布暫停更新本周及下周的影片；三上悠亞近日帶好友兼御用髮型師去迪士尼散心，不料竟被該髮型師客戶爆料遭三上悠亞私訊開嗆，還涉及客戶個資外洩，讓三上悠亞反被罵翻；范冰冰因逃稅爭議遭中國封殺8年後，近日突現身泰國曼谷出席個人品牌活動，44歲超美狀態驚呆全網。百萬YouTube頻道The DoDoMen（嘟嘟人）近日因Jeannie太常亮相，而引發粉絲不滿，還爆發退訂潮，再加上Ian發布了一則「回應酸民」影片，更是演變成公關災難，就算宣布Jeannie退出也止不住血。而對此，The DoDoMen於昨日緊急發布動態，宣布將暫停更新本周及下周的影片。日本女星三上悠亞近日分享帶好友兼御用髮型師去迪士尼散心的影片，而對方正是日前曾引發剪髮爭議的髮型師，影片公開後，該名受害顧客還發文控訴遭三上悠亞私訊開嗆，質疑她已成年還用學生優惠，讓這名顧客質疑髮型師將她個人資料外洩給第三方，三上悠亞也因此反遭罵翻。中國女星范冰冰在2018年因逃稅風波被中國封殺，轉往海外發展後，去年還以馬來西亞電影《地母》奪下金馬影后。而近日她突現身泰國曼谷，為個人美妝品牌站台，44歲真實面貌曝光，身穿白禮服、將頭髮全梳起的她，美貌直接驚呆全網，大讚：「完全是神。」