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日本東北地區25日上午7時30分左右發生強烈地震，震央位於岩手縣近海，震源深度44公里，規模估計達7.2，青森縣最大震度達6強，岩手縣多地震度5強以上，所幸未引發海嘯。目前已知2人受傷，多處設施受損，東北新幹線一度停駛，提醒近期赴日旅客務必留意餘震動態。這次地震造成至少2人受傷。岩手町一名60多歲婦女在修剪庭院樹木時，地震瞬間連人帶梯子摔落地面，被路人發現時已無法說話、處於半昏迷狀態，隨即送醫救治；釜石市另一名90多歲婦女跌倒，造成右臂骨折。各地設施災情同樣不輕。岩手縣立大學圖書館雖已安裝防書落槓桿，但部分槓桿因震動鬆脫，導致4樓約3,000本、2樓約2,000本書籍散落一地，合計逾5,000本，所幸地震發生時圖書館尚未開放，無人受傷，工作人員從早上便展開清理修復。久戶村體育館則有4扇窗戶玻璃震碎，後方天花板也部分坍塌，體育館將關閉至27日進行安全檢查與修繕，窗戶玻璃已先以膠帶加固防止進一步破損。此外，富台小學與富台國中也暫時停課。交通方面，東北新幹線部分路段因地震緊急暫停運營，多名旅客與通勤民眾受到波及，一名在秋田出差的女士無奈表示：「沒想到停駛的列車比預想的要多。」所幸新幹線已於下午2時左右恢復正常運行，岩手銀河鐵道也表示完成安全檢查後將儘快恢復服務。日本氣象廳說明，這次地震發生在日本海溝與千島海溝沿線，屬於地震高頻發生地帶，大規模地震每隔數月就會發生一次。盛岡地方氣象台地震海嘯防災員芥川真由美特別提醒：「未來一週左右仍需保持高度警戒，請大家外出時定期確認疏散路線，並檢查家中是否有危險隱患。」近期計畫前往日本東北地區旅遊的民眾，建議出發前注意以下幾點：