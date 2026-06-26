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▲鍾麗緹（如圖）遭爆為護小女兒Cayla說謊，她再度發聲明否認。（圖／翻攝自微博@鍾麗緹）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（26）日的娛樂新聞搶先看，篠崎泫也為2026年美加墨世界盃足球賽應援，穿阿根廷國家隊球衣，辣秀好身材；YouTube頻道「Dcard Video」的資深員工Zona宣布離職，讓外界瘋傳Dcard即將倒閉；鍾麗緹小女兒Cayla日前疑似不小心曬出姊姊Jaden脫褲坐馬桶畫面而遭罵翻，對此鍾麗緹親上火線道歉並否認，不料近日疑傳出Cayla與友人對話紀錄，透露該名女性正是Jaden，鍾麗緹因此遭批為護女說謊，她昨日再發聲反駁。2026年美加墨世界盃足球賽是全世界近期的焦點之一，其中網紅篠崎泫也在近日分享一張穿著阿根廷國家隊球衣的超辣美照。只見她的球衣與市售版本不同，整個變得超貼身，不僅大露超狂事業線、小蠻腰，下半身也是極短熱褲，辣秀大長腿。篠崎泫也透露這身穿著是「廠商爸爸指定」，還喊話大家：「且看且珍惜。」知名論壇Dcard號稱是台灣最大的匿名交流平台，近日卻被網友瘋傳面臨倒閉危機，起因是旗下YouTube頻道「Dcard Video」的資深員工Zona宣布離職，讓粉絲大感震撼，這才在猜是不是與Dcard經營困難有關。而當Zona告訴其他同事自己要離開Dcard後，許多人都不捨落淚，其中也包含老員工Rio，他當下更是難過直呼：「真的太殘忍了」。55歲女星鍾麗緹育有3名女兒，不料在3月小女兒Cayla曬一張對鏡自拍，後方竟驚見一名女性脫褲坐馬桶的畫面，疑似就是姊姊Jaden，火速爆發姊妹不合的傳聞。對此，鍾麗緹親上火線道歉，澄清後方女性其實是Cayla同學。沒想到時隔3個月後，該事件竟又引發爭議，網路瘋傳一段疑似Cayla與友人聊天紀錄，透露後方坐馬桶女性就是姊姊Jaden，讓網友怒批鍾麗緹為護女說謊，她也於昨日再度發聲明反駁，否認說謊指控，強調：「絕無欺瞞大眾。」