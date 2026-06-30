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▲賈永婕疑為好友曾馨瑩發文抱不平，怒喊：「男人真的很奇怪」。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生FB）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（30）日的娛樂新聞搶先看，吳建豪在昨日於社群宣布再婚消息，妻子身分被翻出竟是日本女星荒卷繪美（Emi Aramaki）；郭台銘近日爆出與一名女球友互動密切，賈永婕疑對此為好友曾馨瑩發聲，槓上郭台銘指責：「男人真的很奇怪」；龜梨和也昨日透過親筆信宣布與田中美奈實結婚，以及女方與懷孕的喜訊，不料之後竟傳出田中美奈實曾整形，15年前舊照還在網路瘋傳。47歲男星吳建豪（Vanness）與前妻離婚8年，昨日無預警在IG公開再婚喜訊，他放上手戴著婚戒的浪漫黑白照，甜蜜地說：「擁有了生命中最重要的人」。隨後新娘的身分也被挖出，是日本歌手兼演員Emi Aramaki，她擁有留美背景，長相充滿東方韻味還有西洋美感，相當美豔、有特色。75歲鴻海集團創辦人郭台銘近日傳出被一名小25歲謝姓女球友刻意接近、互動曖昧，不僅1周見面多達3次，郭台銘甚至遭直擊多次帶謝女回大溪山莊的家，密會快1小時，火速引發大量猜測。而對此，台北101董事長賈永婕疑似發文為好友曾馨瑩抱不平，槓上郭台銘指責：「男人真的很奇怪。」40歲日本偶像團體KAT-TUN成員龜梨和也，昨日以手寫信宣布將與田中美奈實結婚，以及女方已懷孕的喜訊，收到大批粉絲的祝福。不料竟有人因此翻出田中美奈實一張15年前的舊照，與現在精緻五官差很大的模樣遭疑整形。