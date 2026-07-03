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▲高雄啤酒節今日開幕，子瑜在演出名單中。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（3）日的娛樂新聞搶先看，啦啦隊女神李多慧昨日大方請200位粉絲吃海底撈，帳單數字出爐，高達80萬元，相當驚人。2026高雄啤酒節今日登場，子瑜首度SOLO回台灣開唱。郭台銘與女球友的風波持續延燒，賈永婕被問認不認識女方，回應1句話超酸。「小龍女」韓籍啦啦隊女神李多慧為了慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱，昨（2）日抽選200位粉絲，請大家吃海底撈火鍋。《NOWNEWS今日新聞》獨家取得帳單數字，高達80萬元，而李多慧還送每人裝有1000元現金的紅包，理由相當寵粉：「台灣的紅包是快樂的時候才會拿到，所以我想發紅包讓大家快樂！」人氣韓國女團TWICE的台灣籍成員周子瑜16歲就出道，成為JYP娛樂旗下首位台灣藝人，卻因舉國旗的關係，曾被逼公開道歉，還要唸出台詞「我是中國人」，讓子瑜一直承受不少壓力。但她仍持續堅持闖蕩演藝圈，TWICE也終於在出道10年後，首度以完整體來台舉行演唱會，子瑜的台灣SOLO舞台也迎來曙光，她將在今日登上2026高雄啤酒節，令粉絲感動不已。鴻海集團創辦人郭台銘近日被狗仔拍到與一名50歲的女球友互動密切，消息曝光後引起各界關注。而郭台銘正宮曾馨瑩尚未對外發聲，但閨密賈永婕很敢講，作為101董事長的她，發文表示有被記者詢問「認識郭董的球友嗎？」她笑說：「我怎麼可能認識？我的朋友，都是美麗又善良的女生」，1句話狠酸接近郭董的女球友，讓粉絲讚爆。