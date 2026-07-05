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▲李多慧（如圖）超寵粉，直接砸80萬請200名粉絲吃火鍋。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（5）日的娛樂新聞搶先看，TWICE成員周子瑜近日首度Solo來台，參加《2026高雄啤酒音樂節》，但2日抵達機場時身邊竟沒有JYP娛樂工作人員陪伴，傳出疑遭忽視，對此她的媽媽也親自發聲；李多慧日前砸80萬請200名粉絲吃海底撈火鍋，她也親吐心聲表示早把台灣粉絲當朋友；2NE1成員Sandara Park、孔旻智登上BIGBANG成員大聲的YouTube頻道《家大聲》，竟爆料SM娛樂是曖昧天堂，還會鼓勵社內戀愛。韓國女團TWICE成員周子瑜在2日從韓國仁川國際機場出發來台，現身高雄小港機場準備參加隔天的《2026高雄啤酒音樂節》時，竟被發現身邊只有媽媽等人，沒看見任何JYP娛樂工作人員的陪伴，傳出被公司忽視的謠言。而子瑜媽媽在昨日於FB發聲，並點名JYP娛樂表示：「謝謝大家共同成就這場美好的回憶。」疑似間接否認傳聞。韓籍啦啦隊女神李多慧日前為慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱，狂砸80萬元請200名粉絲吃海底撈火鍋，超寵粉行為引發外界大讚。而她近日受訪也透露心聲，表示：「早就把台灣粉絲當朋友。」更是讓大家都超感動。韓國女團2NE1成員Sandara Park、孔旻智，與歌手SE7EN近日登上BIGBANG成員大聲的YouTube頻道《家大聲》。都曾為YG娛樂藝人的他們，也在節目中狂爆料，其中竟透露另一家公司SM娛樂是搞曖昧天堂，大聲還加碼指出SM娛樂會鼓勵社內戀愛，Dara則狂虧YG娛樂沒人交往，引發粉絲熱議。