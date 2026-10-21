中央氣象署地震測報中心表示，今（21）日下午2時51分，台東縣近海發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在台東縣政府西南方12.7公里處，深度為8.2公里，屬於極淺層地震，本起最大震度出現在台東縣太麻里，達到2級，屏東縣也有震度1級。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／11:13宜蘭南澳規模4.6地震 9縣市有感、最大震度2級俄羅斯6.9規模地震對台有影響？日本誤發成9.9！郭鎧紋：不該苛責地震速報／17:30花蓮豐濱規模4.3地震 11縣市有感、最大震度3級地震速報／不是頭暈！17:16宜蘭外海規模4.4地震 全台8縣市有感 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 中央氣象署地震台東屏東