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中央氣象署地震測報中心表示，今（21）日下午2時51分，台東縣近海發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在台東縣政府西南方12.7公里處，深度為8.2公里，屬於極淺層地震，本起最大震度出現在台東縣太麻里，達到2級，屏東縣也有震度1級。