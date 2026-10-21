中央氣象署地震測報中心表示，今（21）日下午2時51分，台東縣近海發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在台東縣政府西南方12.7公里處，深度為8.2公里，屬於極淺層地震，本起最大震度出現在台東縣太麻里，達到2級，屏東縣也有震度1級。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。