快訊／王敏錡駁家暴　揭離婚何如芸主因：她年刷數百萬

藝人何如芸和花蓮美侖飯店董事王敏錡16年婚變，日前兩人已4度離婚調解仍無果，何如芸指控王敏錡婚後不忠，不斷在媒體前喊話「在等一個道歉」。王敏錡至今都由律師代為出庭，今（3）日再度發聲明，也首度公開兩人離婚主因，「

」

▲ 何如芸 （左一） 與王敏錡育有兩子 。（圖／何如芸臉書）

何如芸日前聲淚俱下控訴老公曾對她家暴，王敏錡強調「

」他否認家暴，表示那是何如芸

▲王敏錡（左）發聲明捍衛聲譽。（圖／翻攝何如芸臉書）

最後，王敏錡強調，家中長輩從沒

何小姐的言論已經嚴重污衊本人及家人聲譽，為了捍衛清譽，本人決定提出相關聲明以正視聽。完全悖離事實，無中生有。自己滑倒受傷赴醫就診之紀錄，「且不只一次恐嚇威脅要求補償，於今更公開污衊本人家暴，著實不解其用意為何，本人願意接受法院檢驗以還清白。」王敏錡上個月27日發聲明表示，不便透露婚變原因，今日他公開離婚主因，「因為何小姐驚人的消費習慣」。他指出，何如芸嫁進豪門10幾年來，沒有負擔過小孩任何開銷，「更有每月六位數的零用金、司機接送及個人座車，本人還得清償何小姐每年數百萬元的鉅額附卡消費，何小姐所謂每個月僅兩萬現金之說，實屬荒謬。」王敏錡實在受不了何如芸鉅額開銷，這幾年下來的奢侈品花費，相當一棟豪宅有餘，只好陸續收回她的信用卡附卡，幾個月後卻換來何如芸提離婚，王敏錡也同意。沒想到，何如芸卻抓著媒體拍到王敏錡私下聚會照，指稱他外遇五年，意圖將離婚歸咎於外遇事件，讓王敏錡無法再坐以待斃，被逼得出面澄清事實。而何如芸在媒體前淚訴自己被趕出住處，王敏錡澄清之前何如芸想開公司代理SPA產品，由於經營不善剩下的債務都由王敏錡償還，「基於夫妻為共同生命體，數年來本人均正常繳納貸款，未有怨言，以上皆有真憑實據。何小姐昧於事實，於離婚之際竟對媒體哭訴憂慮其房屋遭拍賣，父母露宿街頭，實屬做戲。」諷刺何如芸的演藝職業，但何卻污衊他的長輩及家人，令他無法再保持沈默。由於何如芸不斷在媒體前放話，王敏錡不甘被非事實的言論指控，毀壞名譽，他也宣布兩人離婚調解破局，「雙方已無繼續調解之基礎，後續一切爭議，將靜待法院判決，以還本人及家人公道。」對於本人的家務事持續躍上媒體浪費社會資源，在此向社會大眾表達最深的歉意。一直以來本人顧及多年夫妻情份，且為了保護未成年子女的安全及感受，故對何如芸小姐所做的一切不實指控，均保持沈默以對。然而近日何小姐的言論已經嚴重污衊本人及家人聲譽，為了捍衛清譽，本人決定提出相關聲明以正視聽一、何小姐指控本人家暴一說，完全悖離事實，無中生有。結婚十幾年以來，本人未曾有過家暴行為，何小姐將八年前某次自己滑倒受傷赴醫就診之紀錄，於離婚案件爆發後，刻意扭曲為家暴事件。何小姐數度藉此恐嚇、威脅本人，近日更公開汙衊本人家暴，著實不解其用意為何，本人願意接受法院檢驗以還清白。二、兩人離婚主因為何小姐驚人的消費習慣。婚後十幾年來，何小姐不僅不須負擔任何家用及小孩開銷，更有每月六位數的零用金、司機接送及個人座車，本人還得清償何小姐每年數百萬元的鉅額附卡消費，何小姐所謂每個月僅兩萬現金之說，實屬荒謬。本人雖然規勸何小姐多次，卻仍因其驚人消費習慣而爭吵不斷，經財務統計，何小姐這些年來以多張信用卡任意購買珠寶，名牌包包等奢侈品，其總額相當於一棟豪宅有餘，本人不堪負荷，逼不得已只好陸續收回附卡。但何小姐在數月後，即向本人提出離婚，基於彼此價值觀差距太大，本人同意。然為考量子女感受，仍讓何小姐同住於家中。何小姐不顧念上情，近來卻藉由媒體跟拍本人與友人正常社交餐敘活動之照片，指稱本人外遇五年，意圖將離婚歸咎於外遇事件，實與事實不符，相信法院後續會還給本人一個公道三、何小姐所指起家厝的貸款為支付何小姐開創事業背負的債務。婚後因何小姐有意發展事業第二春，選擇代理泰國SPA產品，因此向銀行貸款開設公司，公司由其擔任負責人、經營業務，這些過程何小姐在接受各媒體採訪時都曾清楚表示，也有公司登記資料可以查證。但何小姐經營不善背負的債務現在卻由本人負責清償，基於夫妻為共同生命體，數年來本人均正常繳納貸款，未有怨言，以上皆有真憑實據，何小姐昧於事實，於離婚之際竟對媒體哭訴憂慮其房屋遭拍賣，父母露宿街頭，實屬做戲。四、本人及家人對於何小姐之演藝工作一向保持尊重態度。本人父母親白手起家、待人以誠，從未干涉子女工作，更無任何酸語諷刺何小姐職業之事，何小姐任意於媒體以一己之說污衊長輩及家人，令本人無法再保持沈默。離婚本為個人家務事，何小姐卻浪費社會資源，佔據媒體版面，無事實根據擅自發表不實言論，企圖影響社會觀感，毀壞本人名譽，雙方已無繼續調解之基礎，後續一切爭議，將靜待法院判決，以還本人及家人公道。