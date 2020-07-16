他宣布「收店回台灣」妻子大哭！只因為2個字

耗時兩年完成的紀錄片《初心》，講述聞名世界的台灣名廚江振誠，面對食物、生活皆追求完美的態度，也揭開他捨棄名利、結束新加坡米其林二星餐廳的原委。江振誠日前於個人臉書曝光電影預告，令網友直呼「看預告就哭了！」

江振誠是史上橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人名廚，堪稱亞洲餐飲界的傳奇人物，紀錄片《初心》完整紀實他將新加坡米其林二星餐廳「Restaurant ANDRÉ」結束營業，並回到家鄉台灣，期望將所知所學傳承給下一代料理人的心路歷程。

▲江振誠（中）返回台灣，期望將所知所學傳承給下一代料理人。（圖／牽猴子）

電影預告中，江振誠宣布收店時，他的妻子兼工作夥伴Pam不禁感性痛哭，餐廳員工也不解主廚為什麼要放棄？而一切解答都在電影裡，江振誠說：「《初心》這部影片所記錄的，是我料理生涯中做過最大的決定，短短100分鐘，卻是我廚師生涯30年的縮影。」

▲江振誠想當一個開心的廚師。（圖／牽猴子）

片名取作《初心》，除了映照多年前江振誠的個人自傳，也流露近幾年他走在廚師這條路上的心境，「從拚了命追求最極致的完美與榮耀，到最後發現『完美』的最後一塊拼圖，不是功成名就，而是放下，一種回盼初心，內心滿足的快樂。」預告最後，曾有一位小男孩對他說：「我想要當米其林主廚，跟你一樣。」江振誠卻回：「不，當一個開心的廚師就好！」只因為他希望做最真實的自己，不為任何人。