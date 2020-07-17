陳美鳳從影最大挑戰！床戲、車震樣樣來　讓她一度想辭演

《三春記》昨（16）日舉行首映會，該劇是台劇天后陳美鳳演藝事業最大挑戰，在劇中不僅挑戰床戲，第一天開場還有車震，效果十足，讓陳美鳳坦言「定裝後一度想拒絕！」但順利拍完後，被鄧安寧導演直誇「《三春記》的陳美鳳真的跳脫八點檔的溫柔賢淑形象，成果非常滿意！」
鄧安寧導演表示第一場戲拍車震，雖然沒什麼了不起，但最棒的想法是，陳美鳳要把假髮拿下，其實這場戲製作團隊很擔心，因為不知道能不能說服綜藝界的天后陳美鳳做出這樣的效果，但開拍的時候，非常感謝陳美鳳能夠信任製作單位，這個鏡頭是個很震撼的鏡頭，「很高興大家做到了、陳美鳳做到了，超棒的。」
陳美鳳在《三春記》中挑大樑飾演「阿嬌」，有三個春天，代表三段不同的愛情，此角色對她而言是一大挑戰，她說是過去八點檔中自己也不曾看過的，看到除了床戰多人的戲還要在劇中罵髒話，讓她開拍前過敏症狀都跑出來。不過陳美鳳表示很感謝導演，讓她有機會穿小可愛露肩膀，還可以靠在男人肩膀上，也幽默地說自己靠得很自然，「很久沒這樣了。」謝謝《三春記》給了她未曾有過的經驗。
方宥心飾演陳美鳳受家暴的女兒，她在《娛樂超skr》中還公開陳美鳳的拍攝內幕，她說美鳳姐開拍前都非常溫柔，講話也很細，結果拍戲後把「阿嬌」local野放的態度展露無疑，讓眾人看出陳美鳳的專業演出，方宥心還說陳美鳳可愛的是，當導演在喬機器位置的時候，陳美鳳還會跑過來說「你可以唱你的歌給我聽嗎？」讓方宥心說女神真的太可愛了。
邱志宇表示在《三春記》演夏靖庭的兒子，劇中非常討厭爸爸再娶的「阿嬌」，但陳美鳳又是他的偶像，讓邱志宇坦言拿到劇本看到要罵陳美鳳時，就非常緊張還說「我真的可以罵妳嗎？」但讓他溫暖的是，拍完跟陳美鳳互罵的戲之後，陳美鳳還會過去問她「我會太兇嗎？」讓眾人感受到天后零距離。錄製《娛樂超skr》當天，邱志宇還拿以前陳美鳳的專輯讓她簽名，讓她又驚又喜，直說自己好久沒看到這些專輯了，謝謝他保存這麼好。
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