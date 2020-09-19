名家論壇》黃至堯／人資專家告訴你如何面對職場瓶頸

工作一段時間薪資、職務均無法突破, 前途感到迷茫卻又苦無伯樂… 我稱之為「職涯瓶頸」, 這件事跟年資不一定有關, 從新鮮人到高管每個階段都有機會遇到。有些人習慣性將原因歸咎於「懷才不遇」, 聽清楚，是「自認懷才不遇」！關於「有才」定義人人不同, 對我來說「活成自己喜歡的樣子」就很有才啦！





EQ 差, 很難溝通

自我意識很強, 態度傲慢

想法很多, 從不落地…

●作者：黃至堯／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com