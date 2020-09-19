名家論壇》黃至堯／人資專家告訴你如何面對職場瓶頸

工作一段時間薪資、職務均無法突破, 前途感到迷茫卻又苦無伯樂… 我稱之為「職涯瓶頸」, 這件事跟年資不一定有關, 從新鮮人到高管每個階段都有機會遇到。有些人習慣性將原因歸咎於「懷才不遇」, 聽清楚，是「自認懷才不遇」！關於「有才」定義人人不同, 對我來說「活成自己喜歡的樣子」就很有才啦！
「有才」可以從以下三個視角來探討:
第一視角: 自己認為自己有才、第二視角: 他人認為自己有才、第三視角: 老闆認為自己有才。
1.第一視角: 自己
自認有才卻不曾遇到伯樂，負能量滿滿，常抱怨公司對不起他, 長官沒重用他, 同事都利用他… 工作、待遇沒一樣滿意。同期進公司的同事不是跳槽就是晉升, 他們的工作卻是異常穩定。
這類人, 重點不是找伯樂，而是調整自己。有時間抱怨卻沒時間學習，不與時俱進，薪水從不投資自己。唯有大破大立, 方能有所作為！當抱怨變成一種習慣，伯樂必將離你越來越遠。
2.第二視角: 他人
「他人認為你有才」比較可能是真的懷才不遇。有那麼多人認為你有才, 怎麼還遭遇職涯瓶頸、懷才不遇呢? 仔細回想, 當我們談論到這類優秀人才多半有如下情況, XXX 真的很不錯, 只是、但是、可是…
- EQ 差, 很難溝通
- 自我意識很強, 態度傲慢
- 想法很多, 從不落地…
在我看來有才之人之所以遇不到伯樂, 並不是不清楚自己的問題, 但「知道」跟「改變」是兩件事, 有沒有動力去改變自己, 則是另一個值得深思的議題！
3.第三視角: 老闆
這些年接觸年薪千萬高管人才不在少數, 最受歡迎的就是老闆眼中的有才。企業需要即戰力, 這類人在組織能夠高效解決問題、創造效益。加上習慣充實自己, 對趨勢的掌握度很高。
大公司好比小型社會, 有一套固有的制度體系, 有些人適應得特別好, 能有效整合資源如魚得水, 這類人往往擁有不錯的學經歷加上高EQ，能將複雜事物有邏輯的說清楚講明白。另一類同樣優秀的人則恰恰適合去小型新創企業, 類似特種部隊能在蠻荒中披荊斬棘, 上述兩類人是伯樂的最愛。
如何擺脫職涯瓶頸？
1.按下 Reset 鍵
手機、電子用品都有這個按鈕, 每隔一段時間一定要從新問問自己: 我是誰？搞清楚自己的角色跟定位, 如此一來方能知道目標也才能做自己。
2.觀察與預設
很多時候由於缺乏清楚的邏輯思維, 直覺可能經常都是錯的。錯誤的直覺很可怕, 因為不知道自己不知道, 做出的決策自然不正確, 此時需要重新訓練自己的邏輯思維!
3.3-5年後想成為？
這個問題想清楚, 可以清楚的看到目前工作跟未來目標是否方向一至, 即便要跳槽也才知道目標在哪裡(跟玩跳棋很像) 。當然掌握趨勢也很重要, 在即將消失的產業打拼，即便努力肯定也辛苦。
4.不做甚麼比做甚麼重要
上帝給每個人最公平的就是時間, 每個人的時間都有限, 有限的時間做一大堆事最後往往一事無成！忙並不會解決問題, 很多時候仔細想想, 不做甚麼真的比做甚麼來的重要。
5.把擅長的事做到極致
重複練習非常重要, 請記住即便是音樂「神童莫札特」也是因為背後有他父親的密集訓練才培養出來的。講求速度的時代, 很多時候輸贏就在毫釐之間, 伯樂很忙只有時間關注跑在前面的人。
希望今天的文章能夠讓你重新點燃工作的熱情, 通過調整自己早日擺脫職涯瓶頸！活成自己喜歡的樣子！切記: 伯樂喜歡持續學習, 投資自己的人, 唯有與時俱進的人才不會被淘汰。
●作者：黃至堯／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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