港民揚言十一再發起示威　港警多區戒備、出動水炮車

有香港網友在網上發起「月夕行動」，揚言 10 月 1 日當天要再動員示威，今( 1 日)下午再有網友於銅鑼灣發起「中秋節大型購物導賞團」，聲稱要「刺激消費、促進經濟」，路線正與民陣原先計畫發起十一遊行相同，根據港媒報導，下午 1 點左右，已有人在崇光百貨高舉美國國旗，多區都有港警出動戒備。

▲港警在商場及附近的港鐵站抽查黑衣行人。（圖／翻攝自立場新聞）