港民揚言十一再發起示威　港警多區戒備、出動水炮車

有香港網友在網上發起「月夕行動」，揚言 10 月 1 日當天要再動員示威，今( 1 日)下午再有網友於銅鑼灣發起「中秋節大型購物導賞團」，聲稱要「刺激消費、促進經濟」，路線正與民陣原先計畫發起十一遊行相同，根據港媒報導，下午 1 點左右，已有人在崇光百貨高舉美國國旗，多區都有港警出動戒備。
綜合香港媒體報導，由於今天香港多區都有民眾揚言集結，為防機要政府單位再成為攻擊目標，水炮車、銳武裝甲車等已於中聯辦外待命，多區亦有警員巡邏，並有防暴警員於銅鑼灣對路人進行盤查。警方聲稱，有人在網上號召他人於今日在各區進行違法活動，甚至鼓吹以暴力、包括用利刃或汽油彈等物襲警、攻擊警署和非法堵路，呼籲市民應避免前往高風險地區，以保障安全。
除了路人，港警也在東隧九龍入口港島方向、東區走廊西行、屯門公路近荃灣位置、紅磡過海隧道及城門隧道等地，設置路障、對往來車輛截查。下午約 1 點，防暴警員於銅鑼灣東角道 2 度展示藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們離開。
港警在官方臉書上重申，先前有團體申請的公眾遊行已遭警方反對，如任何人繼續組織、參與或煽惑他人參與上述遊行，均有機會觸犯《公安條例》下未經批准集結罪，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。根據《公安條例》，任何人組織或參與未經批准集結，一經定罪最高可處監禁 5 年；如觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。另外，如任何人參與或組織受禁羣組聚集，一經定罪可處第 4 級罰款及監禁 6 個月。
為確保市民能夠安全有序地慶祝佳節，警方已在全港各區部署足夠警力，並密切留意各區情況及加強情報搜集，如發現或預視有任何人涉嫌干犯罪行，警方會果斷介入，嚴正執法。警方同時呼籲市民留意警方社交媒體發布的信息，避免前往或逗留於有違法事件發生的地方，以保障自身安全。