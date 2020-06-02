高檔牛排點全熟！母挨譙「去吃牛肉麵」　理由曝光全哭了

▲一名母親到高級牛排餐廳，打算外帶「全熟牛排」回家，卻遭餐廳主廚拒絕，豈料背後原因曝光，立刻讓網友落下感動的淚水。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香。不過，近日一名母親到高級牛排餐廳，打算外帶「全熟牛排」回家，卻遭餐廳主廚拒絕，豈料背後原因曝光，立刻讓網友落下感動的淚水。臉書粉絲團《癌友有嘻哈謝采倪》上（ 5 ）月 31 日分享一段母親到高檔牛排店，要外帶牛排給她的故事，當天母親對服務生說「請給我一份全熟的牛排外帶」，對方回應「我建議最多七分熟就好了，太熟不好吃」，母親仍不為所動，堅持要點全熟，服務生為難地走進廚房，換主廚出來相勸「我們店裡的肉品都是高檔部位，都很新鮮，做成全熟，太浪費這些牛肉了」，主廚和服務員臉上的神情，彷彿說著「呃，如果妳堅持要全熟，我建議妳去吃牛肉麵就好吧。」「抱歉我們店不能做不好吃的牛排給客人。」主廚很有原則，堅決婉拒母親的要求，這時母親才小聲地說「可是我的女兒罹患癌症，醫生說她現在不能吃生食，但我還是想給她吃最好的牛肉」，母親越說越小聲，現場陷入一片靜默，主廚不發一語走回廚房，再出來時，他拎著外帶盒，盒子散發出很好聞的味道，且說「來了，這是妳的外帶全熟菲力一份，菲力的筋比較少，吞嚥不費力，就算全熟也比較好入口，希望妳的女兒早日康復」，母親最後感激地帶著全熟的牛排離開。謝采倪在文末寫道「謝謝媽媽，這真的是我吃過最美味的全熟牛排，聽妳述說妳是如何排除萬難，和廚師周旋，把全熟牛排從高級牛排館帶回家的過程，是我聽過最動人的故事，妳是我的英雄」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「這故事有洋蔥」、「媽媽的愛，永遠讓人尊重」、「看了這篇文章怎麼有點眼眶泛紅想哭的感覺」、「媽媽是最好的靠山」、「很美的故事」。（編輯：賴詠璿）