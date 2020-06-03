台式牛排紅不到國外關鍵在哪？老饕抖出真相：吃這就知道

台灣特色小吃多樣化，不但平價又各具觀光特色，是台灣人生活不可或缺的元素之一。其中台式牛排能客製化做出不同的熟度口感，再配上麵類主食和荷包蛋，價格更是平易近人，深受不少民眾喜愛，對此就有網友好奇比起珍奶、臭豆腐等美食，為何台式牛排卻無法紅到國外，而就有不少民眾在底下留言針對國內外小吃分析討論。

台灣的夜市牛排和台式牛排館價格優惠，在小吃成為觀光特色的台灣也是一大亮點，原 Po 就在 PTT 好奇發文詢問「台式夜市牛排應該才是真正的瑰寶吧？入口即化的牛肉醃得恰如其分、現炒鐵板麵淋上蘑菇醬佐營養三色豆，加上一顆生雞蛋半熟吃實在美味，還有古早味紅茶和烤麵包吃到飽，一套也才百來元。說真的，比我去日本吃什麼和牛還好吃，這樣的美食怎麼沒有紅到國外」。

▲網友詢問台式牛排紅不到國外的關鍵。（圖／翻攝自 PTT ）

貼文一出就吸引不少網友解釋「日本和牛品質較好」、「和牛比那個好吃多了」、「外國牛肉便宜光吃肉就飽了，不用搭鐵板麵來填肚子」、「美國花 3 鎂買個 12oz 回家隨便弄一弄就很好吃了」、「外國人隨便一塊原肉至少五公分厚」、「牛排國外的東西怎麼比，一吃就知道差異」、「台灣不產牛肉才會有用合成牛肉做排餐的料理方法，產牛肉國不太會吃這類組合肉」。

但也有民眾盤點台式牛排優點和特色「鐵板麵真的超棒」、「輸出黑胡椒醬就夠了」「台式牛排一定愛配番茄醬」、「還有玉米濃湯」、「絕對不能沒有醬料」、「真的尤其鐵板麵超級好吃，應該要推廣的」、「要有美美辣醬」，不過也有網友開玩笑表示「夜市那個不是牛肉炒麵嗎」。（編輯：楊智傑）