宋慧喬豆腐減肥法月瘦4公斤！醫曝：誤踩陷阱越減越肥

炎熱的夏天來臨，不論男女都想要迅速甩肉，展示完美身型，韓國女星宋慧喬採用「豆腐減肥法」，每天早餐和午餐維持八分飽，避免攝取高熱量食物，魚類、五穀類食物正常吃，晚餐就只吃豆腐，也盡量固定進食時間，成功甩肉4公斤，也造成國內網路討論度很高。





小兒科醫師張華倫表示，自己懷孕時胖了近20公斤，產後體重高達70公斤，為了要重返職場，一開始選用國外流行的「阿金減肥法」調整體態，完全不吃澱粉類，飲食以肉類為主，一週後發現自己容易疲倦、脾氣不好，決定更換減肥方法，為了顧及哺乳營養需求，張華倫選擇以富含植物性蛋白質的豆腐為主食，一開始每天一餐吃豆腐，之後逐步增加份量，後期每天約吃3大塊豆腐，中間如果感到飢餓，就補充蔬菜跟甜度較低水果，5個月後體重成功降至53公斤。





不過醫師提醒，雖然她以豆腐為主食，還是會適時補充蔬菜，以及攝取好的油脂，像是酪梨油、亞麻仁油、橄欖油、新鮮酪梨等，因為蛋白質和油脂是女生減肥不減胸的關鍵，營養醫學專家劉博仁醫師也分析，豆腐的蛋白質，可支撐胃部的飽足感，延長胃排空的時間，相對會減少澱粉、油脂類等高熱量食物攝取的慾望。





另外，很多人為了減重節食，飲食不均衡，導致蛋白質攝取不足，醫師警告，這樣反而容易造成肌少症 ，讓脂肪有迅速復胖的機會，而且當肌少症發生，可能連帶引發骨質疏鬆，提高骨折機率。另外，蛋白質缺少，也可能會導致腎臟出問題，造成水腫。



