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翁章梁專訪／對貓從畏懼到欣賞　相處之路「像極了愛情」

記者孫唯容/嘉義報導
calendar_today2020-08-21 07:58:00update2020-08-21 08:46:30

▲對於嘉義縣長翁章梁而言，貓咪是代表「死亡」的生物，好巧不巧，縣長夫人劉莉英是不折不扣的「貓奴」，翁章梁不能拒絕貓咪走進自己的家庭，在朝夕相處下，卻也悟出一番與貓相處的哲學。(圖/嘉義縣政府提供)
▲對於嘉義縣長翁章梁而言，貓咪是代表「死亡」的生物，好巧不巧，縣長夫人劉莉英是不折不扣的「貓奴」，翁章梁不能拒絕貓咪走進自己的家庭，在朝夕相處下，卻也悟出一番與貓相處的哲學。(圖/嘉義縣政府提供)
貓咪是現代人捧在掌心珍惜的毛小孩，但對於嘉義縣長翁章梁而言，貓咪是代表「死亡」的生物，觀感不佳；好巧不巧，縣長夫人劉莉英是不折不扣的「貓奴」，愛貓如癡，翁章梁為了愛情，不能拒絕貓咪走進自己的家庭，在朝夕相處下，卻也悟出一番與貓相處的哲學。

▲翁章梁（圖/記者林柏年攝）
▲一談到貓咪，翁章梁的語調明顯升高。（圖/記者林柏年攝）
一談到貓咪，翁章梁的語調明顯升高，言談間更盡顯與夫人的濃情蜜意，為了一博紅顏笑，翁章梁與貓咪從相敬如賓，到把屎把尿地侍奉，甚至連食物的溫度都有講究，才能送入貓主子的口中，聽得出來他與貓咪間的愛恨情仇，花了不少功夫去克服。

現年55歲的翁章梁，回憶起童年對貓咪的記憶，像是「貓咪跳過棺材死人會爬起來」、「死貓要掛樹頭」這類鄉野奇聞，把邪惡、死亡等標籤，繪聲繪影地貼在貓咪的形象上，帶給年幼時期的翁章梁深深恐懼。

對於貓，從畏懼到了解，最後被深深吸引，這樣的形式「像極了愛情」，也是翁章梁開始懂得欣賞貓的過程；翁章梁笑說，自己剛開始因為恐懼與貓的親近性很低，看見太太因為飼養的貓咪過世，茹素3個月的作為，在自己心中不僅覺得不可思議，甚至還覺得有點神經病。

翁章梁無奈的表示，為了太太不得不試著與貓相處，但也從中發現貓咪的可愛，不管在吃東西、追逐、抓玩具，都能自得其樂，貓咪「很像人類」、「很有個性」的特質，成為轉念的關鍵。

多年後，翁章梁不僅前往家畜所扮演「一日暖男獸醫師」，幫幼貓餵奶、驅蟲，更記得拿著振興券為貓主子添購貓砂，在太太外出時，自己必須獨自處理家中貓咪的排泄物，且日常餵食罐頭，要記得一罐需要分成兩天吃，隔天要餵食，還要隔水加熱，親手試溫度後，溫度適中才能讓貓主子安心享用。

儘管翁章梁提到，家中貓咪亂尿尿在沙發，內心抓狂的感受，也難掩這位「口嫌體正直」的縣長與夫人正式一心，成為貓奴的一員。

 

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關鍵字

翁章梁 毛小孩 貓咪 像極了愛情 嘉義縣

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