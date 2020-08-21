翁章梁專訪／對貓從畏懼到欣賞　相處之路「像極了愛情」

一談到貓咪，翁章梁的語調明顯升高，言談間更盡顯與夫人的濃情蜜意，為了一博紅顏笑，翁章梁與貓咪從相敬如賓，到把屎把尿地侍奉，甚至連食物的溫度都有講究，才能送入貓主子的口中，聽得出來他與貓咪間的愛恨情仇，花了不少功夫去克服。
現年55歲的翁章梁，回憶起童年對貓咪的記憶，像是「貓咪跳過棺材死人會爬起來」、「死貓要掛樹頭」這類鄉野奇聞，把邪惡、死亡等標籤，繪聲繪影地貼在貓咪的形象上，帶給年幼時期的翁章梁深深恐懼。
對於貓，從畏懼到了解，最後被深深吸引，這樣的形式「像極了愛情」，也是翁章梁開始懂得欣賞貓的過程；翁章梁笑說，自己剛開始因為恐懼與貓的親近性很低，看見太太因為飼養的貓咪過世，茹素3個月的作為，在自己心中不僅覺得不可思議，甚至還覺得有點神經病。
翁章梁無奈的表示，為了太太不得不試著與貓相處，但也從中發現貓咪的可愛，不管在吃東西、追逐、抓玩具，都能自得其樂，貓咪「很像人類」、「很有個性」的特質，成為轉念的關鍵。
多年後，翁章梁不僅前往家畜所扮演「一日暖男獸醫師」，幫幼貓餵奶、驅蟲，更記得拿著振興券為貓主子添購貓砂，在太太外出時，自己必須獨自處理家中貓咪的排泄物，且日常餵食罐頭，要記得一罐需要分成兩天吃，隔天要餵食，還要隔水加熱，親手試溫度後，溫度適中才能讓貓主子安心享用。
儘管翁章梁提到，家中貓咪亂尿尿在沙發，內心抓狂的感受，也難掩這位「口嫌體正直」的縣長與夫人正式一心，成為貓奴的一員。
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