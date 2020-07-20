沒煮菜經驗該學哪道料理？老饕推「2美食」：簡單好上手

▲網友提問，在沒有煮菜基礎的情況下，該學習哪道料理呢？（圖／翻攝 PTT ）

現今不少居住在外的民眾，因考慮健康、衛生等原因，開始會選擇在家自行烹飪，以此來解決三餐問題。不過，就有網友指出，自己沒什麼煮菜基礎，但就想學一道料理，因而好奇向鄉民發問「該學什麼比較好？」對此，就引來許多老饕給予建議。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示自己完全沒有任何煮菜的基礎，但想學做一道料理，他要求該道美食不需要透過炸、煎等方式完成，也不要類似煮水餃，泡麵，蒸白飯等太過基本的，因而向廣大鄉民提問，「有沒有哪一道是可以推薦的？謝啦！」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中「蒸蛋」、「咖哩」兩道料理被許多人點名，「蒸蛋吧 , 內料還可以有一大堆變化」、「蒸蛋，很簡單，打到沒泡泡跟一點醬油鹽沙拉油就好」、「蒸蛋 +1 好上手，日後也好變化」、「蒸蛋，簡單好吃」、「真的是咖哩，一鍋解決好幾餐」、「推咖哩」、「懶人咖哩啊」不過，亦有其他人給予不同答案，直言「燉飯，材料切一切跟飯一起丟電鍋煮完就可以上桌」、「認真講紅燒肉，煮得好別人會以為你是食神」、「義大利麵，基本通了，擺盤配料醬底變化多端，但就幾個基本原理貫穿，學會了又很時尚」、「認真，炒飯炒麵先學會，其他會慢慢通」。（編輯：陳雅雲）