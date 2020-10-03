中秋烤肉怎麼烤最好吃？內行人曝「0失敗」密技：輕鬆烤

一年一度的中秋節到來，不管是在家中烤或是到燒烤店，都能感受到濃濃的中秋氣氛，到處都可以看到民眾在採買食材，準備與親友共度佳節。近日，就有網友好奇提問，「有沒有烤肉的技術訣竅在哪的八卦？」貼文一出也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，又到了一年一度的烤肉季節，而他自稱是烤五花肉的高手，因為只要放下去一下就熟了，但反倒是烤雞翅、雞腿是最困難的，「常常外面烤焦裡面還沒熟，香腸也是容易外面烤焦裡面沒熟，必須一直翻滾」。
原PO指出，而且海鮮類也相當困難，如果沒烤熟吃下去還會拉肚子，就要看海鮮的身體當作判斷的依據，因此原PO也好奇提問「有沒有烤肉的技術訣竅，可以增進自己的實力？」
許多網友也紛紛回應，「慢熟的就一直翻就對了,快熟的出油就翻」、「講來講去只有兩個字，均熱」、「翻面的時間這個真的是靠感覺」、「中溫火烤，尾巴再高溫烤」、「墊錫箔紙，香腸要戳洞多翻烤」、「鋁箔紙包一包就好」、「海鮮類真的是難烤」、「烤肉是一門學問」、「速度要夠快，才是重點」。
還有專業網友分享「零失敗」的方式是，「先用水煮熟再拿去烤，沒有專業廚師，從生的去烤很容易失敗，或是先拿去炸再烤，或是把鐵盤拿出來當韓式烤肉最簡單」。（編輯：許智超）