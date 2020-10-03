中秋烤肉怎麼烤最好吃？內行人曝「0失敗」密技：輕鬆烤

一年一度的中秋節到來，不管是在家中烤或是到燒烤店，都能感受到濃濃的中秋氣氛，到處都可以看到民眾在採買食材，準備與親友共度佳節。近日，就有網友好奇提問，「有沒有烤肉的技術訣竅在哪的八卦？」貼文一出也引起熱議。

▲網友認為，海鮮類的食材跟雞翅、雞腿一樣，都是相當難烤的。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料照片》）