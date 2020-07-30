李眉蓁專訪1／論文風波失血！李眉蓁自嘲「全國最出名」

▲李眉蓁談到團隊一開始想要主打清新、正面，沒想到是「自我感覺良好」，沒想到對手的負面攻擊那麼快就來了。(圖/記者葉政勳攝)

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁在7月23號，宣布放棄中山大學在職碩士班學位，並落淚道歉。（圖/記者鄭婷襄攝，2020.07.23）

距離高雄市長補選只剩下十多天的時間，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到自己的論文風波，讓她迅速成為「全國出名的人」，但做錯了就是要面對、勇於承認。接下來該如何扭轉不對等選戰？李眉蓁坦言空戰還是相當重要，「我們會去聽一個不認識的人的話嗎？」先讓大家認識她是首要目標，因為有知名度，說的話才有可能被聽見。一般認為藍軍較綠軍不擅空戰，但從網路聲量來看，李眉蓁從宣布參選到目前為止，其實操作的漂亮，在只當過地方議員的狀況下，對上前立委、前行政院副院長陳其邁，李眉蓁只有微幅落後，網路團隊是如何做到？李眉蓁表示，她的團隊都是年輕人居多，甚至很多是畢業第一份工作就在團隊裡幫忙，她認為不對等的選舉就一定要打空戰，「如何打空戰」是團隊一開始要去思考的部分。團隊一開始想要主打清新、正面的形象，就想把自己好的一面呈現給大家，把自己年輕有活力、創新的部分表現給大家看，讓大家知道李眉蓁是誰，創造聲量，一定要大家認識妳是誰，大家才會聽妳講話，這是團隊一開始的目標，但沒想到在自己自我感覺良好的進行這些正面思考的時候，負面攻擊就到來了。對於接踵而來的攻擊，李眉蓁坦言團隊裡的年輕人真的嚇到了，當團隊還在衝高正面聲量的時候，論文風波來了，聲量是衝到最高，但全是負面的，這真的讓團隊陷入低潮，「怎麼會是因為這種事情把聲量衝出來？」天天打開電腦就看到這些新聞，打擊真的很大，李眉蓁笑說：「真的變成全國出名的人，我們開玩笑說，大家常常點那個google進去，我們每天都想說不要再看到我的臉了，可是每天點進去都是我的臉。」但她也向這些年輕人說「沒關係！事情遇到了就是去克服」，希望他們加油，不要洩氣。不過論文事件爆發的第一時間，李眉蓁記者會上態度強硬，隔一天卻落淚道歉，這其中經歷了何種心境轉折？李眉蓁說：「因為我是媽媽，以後我的小孩做錯事情，我也希望她可以去面對、勇於承擔」，就覺得身為媽媽要以身作則，家人也曉得身為政治人物就是要勇於面對、承擔，家人都很支持她，但她仍盡量不想要影響到家人的生活，家人幫忙顧好今年只有四歲的孩子，就讓她非常開心了。李眉蓁說，論文風波道歉後，當然每次拜票時都會有同溫層的支持群眾替她鼓勵、加油，但她也提醒自己，不能繼續待在同溫層的支持裡，從這幾次選舉都可以看見，若只是待在同溫層裡就聽不到其他的聲音了，但論文風波發生後，讓她覺得加油的聲音變多了，甚至在不是同溫層的場合，還是有很多人給予鼓勵。李眉蓁指出，很多人都說她時間都不夠了怎麼行程還這麼少，但她認為這次選戰和以往不同，根本就來不及，所以很多時間都是用在空戰，現在就算用盡一天24小時也沒有辦法跑完每一個地方，所以一定要打出不一樣的選舉方式，有時候忙到早上五點多就出門，一點多才到家，公開行程雖少，其實是還有很多事情需要去處理。