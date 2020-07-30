李眉蓁專訪2／跟陳其邁最大差別？李眉蓁：我接地氣！

國民黨高雄市長候選人李眉蓁接受《NOWnews今日新聞》專訪時談到她與陳其邁最大的差別，就是「我比較接地氣！」李眉蓁說，「我比較接地氣，我知道高雄人要什麼，我從小就在這裡長大」、「他在政治圈跑來跑去，後來去當官。最近行政院長蘇貞昌說，要給高雄市四千億元補助款。但為什麼拖了兩年，中央現在才要給高雄四千億元？要給，早就該給！」、「每次都是『選舉買票』，如果真的愛高雄，當初為什麼不趕快給？陳其邁在當行政院副院長時，他也有這個權力，但不該只有選舉的時候，才要『愛高雄』」。李眉蓁表示，「我跟陳其邁最大的差別，是我知道高雄人要什麼。高雄人長年買水喝，還面臨工業污染，高雄人要好的生活、好的教育、好空氣、好環境，就這麼簡單」，「為什麼陳其邁只會打高空，你真的愛高雄人嗎？如果愛高雄，你早就可以做了」，她直言「現在高雄的選舉，一點都不陽光」。李眉蓁指出，她知道自己的知名度，本來就差距陳其邁很多，雙方在這方面已經不對等。但這一場選舉，不單是她一個人的選舉，而是國民黨的大選，她清楚主角還是她本人，因此必須要以她的想法為主，在被徵召的匆促時間下，她要消化並端出大家能夠聽得懂，且認同她的政策，她會勇敢面對挑戰。

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