警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >政治

李眉蓁專訪2／跟陳其邁最大差別？李眉蓁：我接地氣！

記者 朱啟瑜、陳志仁、陳弘志、鄭婷襄 / 高雄報導-2020-07-30 09:20:00
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁接受《NOWnews今日新聞》專訪時談到她與陳其邁最大的差別，就是「我比較接地氣」！(圖/記者葉政勳攝)
國民黨高雄市長候選人李眉蓁接受《NOWnews今日新聞》專訪時談到她與陳其邁最大的差別，就是「我比較接地氣！」

李眉蓁說，「我比較接地氣，我知道高雄人要什麼，我從小就在這裡長大」、「他在政治圈跑來跑去，後來去當官。最近行政院長蘇貞昌說，要給高雄市四千億元補助款。但為什麼拖了兩年，中央現在才要給高雄四千億元？要給，早就該給！」、「每次都是『選舉買票』，如果真的愛高雄，當初為什麼不趕快給？陳其邁在當行政院副院長時，他也有這個權力，但不該只有選舉的時候，才要『愛高雄』」。

李眉蓁表示，「我跟陳其邁最大的差別，是我知道高雄人要什麼。高雄人長年買水喝，還面臨工業污染，高雄人要好的生活、好的教育、好空氣、好環境，就這麼簡單」，「為什麼陳其邁只會打高空，你真的愛高雄人嗎？如果愛高雄，你早就可以做了」，她直言「現在高雄的選舉，一點都不陽光」。

李眉蓁指出，她知道自己的知名度，本來就差距陳其邁很多，雙方在這方面已經不對等。但這一場選舉，不單是她一個人的選舉，而是國民黨的大選，她清楚主角還是她本人，因此必須要以她的想法為主，在被徵召的匆促時間下，她要消化並端出大家能夠聽得懂，且認同她的政策，她會勇敢面對挑戰。

 

李眉蓁專訪1／論文風波失血！李眉蓁自嘲「全國最出名」
李眉蓁專訪3／李眉蓁談韓國瑜：只要團結我們可以贏
李眉蓁專訪4／盼黨中央奧援　李眉蓁：我越好幾級打怪

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀