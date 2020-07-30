李眉蓁專訪3／李眉蓁談韓國瑜：只要團結我們可以贏

國民黨高雄市長候選人李眉蓁接受《NOWnews今日新聞》專訪談到前高雄市長韓國瑜，她記得韓國瑜曾向她說過，「只要團結，我們就可以贏得這場選戰」，她至今沒忘，深記在心。李眉蓁是繼韓國瑜被罷免成功後，國民黨計畫力拚搶回高雄市長大位的候選人。李眉蓁談到最近和韓國瑜最近的一次見面的場合，是在前高雄市議長許崑源的靈堂上，因為那時候韓國瑜幾乎每天都會到靈堂去，「我們在那時見面，聊得蠻久、蠻多。那時候，黨中央還沒有徵召我選市長」。李眉蓁表示，她與韓國瑜聊天時，發現韓是一個很看得開的人，也蠻堅強，「看他 (韓國瑜) 這樣子，我也是蠻心疼的。一個真的很有心出來幫高雄做事的人，結果就這樣被罷免掉了」。對於未來是否願意與前韓市府團隊合作，李眉蓁說，「當然，未來如果有機會！他還是我們尊敬的韓市長。只是他非常的客氣，遭到罷免後，包括市府這麼好的團隊，也一起被罷免掉，我知道他在心情上有很大的壓力」，「在那種氛圍下，韓國瑜很客氣，認為不要去影響他人的心情。但我知道，我們要團結一心，才能贏得選戰。記得他當初對我說，只要團結，我們就可以贏得這場選戰」。記者問「國民黨團結嗎？」，李眉蓁回答，國民黨在面對選舉的氛圍，跟民進黨不一樣，國民黨在危機處理時，可能比較緊張，但不是「不團結」，被部分媒體抹黑後，國民黨或許比較不會應對，但國民黨很清楚，如果不團結，大家就不要掛國民黨。李眉蓁說，「不管誰執政，只要是好的政策，她都會支持與延續，不論是韓國瑜團隊，甚至陳菊市府，我們還是會創新，讓年輕人有感，願意來支持」。李眉蓁在訪談中，正面肯定韓國瑜的付出。