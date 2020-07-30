李眉蓁專訪4／盼黨中央奧援　李眉蓁：我越好幾級打怪

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁接受《今日新聞 NOWnows》專訪，她指出黨中央的資源給得還不夠，已經是「越好幾級打怪」。(圖/記者葉政勳攝)

國民黨高雄市長候選人李眉蓁接受《NOWnows今日新聞》專訪，她指出黨中央的資源給得還不夠，已經是「越好幾級打怪」，民進黨連蔡英文、蘇貞昌都下來幫陳其邁輔選，中央一開口，就是要給高雄4千億元補助，因此希望國民黨有更多的「A咖」下來幫忙，黨中央也要給她更多的輔選政策，一起打贏這場選戰。李眉蓁說，「目前黨中央給的資源，我都是全盤接收，因為我們在地方，本來就沒有資源，如果黨中央給我們更多資源，我會更開心的接收」、「我希望黨給我們更多政策方面的資源，因為這一場選舉是全國矚目的，沒想到，最近已經變成全國大戰，連蔡英文總統、蘇貞昌院長都下來高雄輔選，民進黨全部動起來」、「國民黨已經在野，如果還不動起來，怎麼跟『國家機器』對打？」被問到是否希望有更多藍營的A咖下來幫她輔選？李眉蓁表示，「當然希望有更多A咖來，希望大家都來高雄輔選。這次，民進黨認為他們不能再輸，但國民黨這次需要逆轉勝」。李眉蓁指出，「我希望大家來幫我，但我也知道，主角是我，我要如何給高雄人需要的，因此會把外界的建議與幫忙，再經過團隊整理，成為高雄人所需的政見」。在關掉攝影機私下聊的時候，率直真切的李眉蓁坦言，目前在野的國民黨，資源其實蠻有限的，她很感激國民黨還有幾位資深前輩的「老人家」挺在那邊幫她，不論是動用人脈等等，都讓她很感動。她強調，「絕對沒有年輕人要去取代老人家，而是有一些老人家用他們的資源，幫我挺住，讓我再去衝年輕人的票，我很感動」。對於蔡英文、蘇貞昌等綠營府院第一要角，都下來輔選對手陳其邁，李眉蓁說，確實有人幫她打抱不平，質疑為什麼只放她一個人在高雄？李眉蓁說「這不只是越級打怪，我已經越好幾級打怪」。李眉蓁懇切期盼，黨中央能動用更多資源下來幫她。