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翁章梁專訪／分析野百合與太陽花：背景完全不同

記者康子仁/嘉義報導
calendar_today2020-08-21 07:55:00update2020-08-21 08:46:32

▲翁章梁認為，野百合主要是長期累積的社會矛盾，在解嚴之後的大爆發；太陽花學運則是面對大陸影響遽增，年輕人對中國大陸產生不安﹔圖為主導野百合學運期間的翁章梁。（圖/嘉義縣政府提供）
▲翁章梁認為，野百合主要是長期累積的社會矛盾，在解嚴之後的大爆發；太陽花學運則是面對大陸影響遽增，年輕人對中國大陸產生不安﹔圖為主導野百合學運期間的翁章梁。（圖/嘉義縣政府提供）
曾經主導野百合學運的嘉義縣長翁章梁，面對同樣是學生運動的太陽花學運，翁章梁認為，野百合主要是長期累積的社會矛盾，在解嚴之後的大爆發；太陽花學運則是面對大陸影響遽增，包括經濟上的磁吸作用和政治層面，年輕人對中國大陸產生不安，兩者背景完全不同。

翁章梁接受《 NOWnews 今日新聞》專訪時表示，野百合與太陽花兩者相隔24年，任何一個學生運動一定帶有濃厚的社會矛盾，如果沒有矛盾，不太可能會引起大規模的學生運動；野百合學運是台灣邁向自由化與民主化的過程當中，一個很大的社會矛盾，剛好又碰到解嚴，所以爆發學生運動。

翁章梁分析，太陽花運動涉及對中國的不安，兩者類型完全不同，中國大陸對台灣的影響越來越大，包括經濟上的磁吸作用，台灣產業日益空洞化，逐漸往中國大陸移動，產業外移與空洞化，也造成台灣的大學畢業生不只是失業，要不就是往中國大陸就業；過去大家開個玩笑，這個趨勢如果持續下去，以後同學會可能要到北京舉行了，因為在台灣找不到同學了。

翁章梁說，野百合學運的起因，主要是長期累積的社會矛盾，在解嚴之後大爆發；而太陽花學運則是源自於2014年當時國民黨在立法院要通過服貿(海峽兩岸服務貿易協議)，台灣年輕人面對與大陸關係的不安，不只是經濟上的不安，也包括政治上的不安，所以兩者的背景完全不同。

此外，包括台中市議員黃守達等20餘位的太陽花學運成員，日前也南下拜會野百合學運的翁章梁，看見翁章梁這位學運大前輩的第一眼，立刻露出猶如看見「偶像」的神情；翁章梁也以過來人的經驗，跟這群學運的後輩分享，「參與學運後如何跟政治現實的磨合」，希冀民主的種子能繼續傳承下去。

 

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太陽花學運 嘉義縣長翁章梁 服貿 野百合學運 磁吸作用

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