巷仔內／湧言會走自己路？何博文掌新北處境尷尬

民進黨進入「後小英」的時代，「湧言會」的崛起，讓民進黨各派系不敢小覷，甚至原本柔性的「正國會」、「英系」都轉型成剛性組織；同時「英系」將師法「新潮流」，有立委的區域就要有議員，黨內派系的合縱連橫，產生微妙的化學變化。
英系公職在總統蔡英文順利的連任成功後，便面臨派系存續的問題，加上「湧言會」召集人王定宇拋出「2022年一定會提出耳目一新的縣市議員參選名單」後，更加速「英系」積極的進行轉型；「英系」在洪耀福的運籌帷幄下，目前雙北地區的公職，不僅在北市有固定的據點提供聯誼，還定期的聚會、餐敘及舉辦營隊，也思考派系有立委的區域，2022年的地方選舉將不缺席，以厚植派系的基層實力。
不過，「英系」轉型成剛性的組織後，最尷尬的莫過於甫從「英系」轉入「湧言會」的新北市中和區議員張志豪，因為張志豪長期受「英系」的栽培與力挺，甚至安排擔任民進黨中央發言人的歷練；一但「英系」將師法「新潮流」，有立委的區域就要有議員，屆時新北市中和區的議員初選，「英系」是否會推出人選參戰，抑或禮讓「正國會」的前市議員林秀惠再戰，都是值得觀察的指標，也牽動派系的實力消長，增添民進黨下屆議員選舉的提名變數。
此外，民進黨新北市黨部19日成立第一個區聯絡處－中和區聯絡處，但區主任的派任過程，牽動「英系」與「湧言會」的競合關係；由於因市黨部高層忽視地方藍大於綠的政治生態，居然協調由議員張志豪、張維倩各推派一位的人選後，每人各擔任一年的區主任，豈料卻引發地方基層強力的反彈，認為現任的中和區主任李文福輔選有功，沒有理由不讓他續任，市黨部才在最後一刻「從善如流」由李文福擔任。
從新北市議員張志豪轉入「湧言會」、中和區聯絡處主任人選的茶壺內風暴，加上「湧言會」的新北市議員何博文擔任民進黨新北市黨部主委，在2020年的地方選舉上，擁有對黨中央提名的建議權，也讓「英系」不敢輕忽「湧言會」的崛起，各派系也都不敢大意；此外，原本組織鬆散的「正國會」，也在各地招兵買馬，包括已解散的謝系；問政犀利的議員李坤城，也加入「正國會」的運作。
至於新北市黨部執、評委佔絕對優勢的「正國會」與何博文之間互動，則是另一觀察的指標，因為「正國會」內部認為與「湧言會」在新北市的合作屢屢被吃豆腐；加上王定宇對外發言強調，過去在黨職的選舉、初選提名時，常以新蘇與非新蘇來區分敵我，但「湧言會」不屬於兩邊任何一方，盼黨內未來不要再用此標準劃分，因為這已是落伍的想法！總之民進黨進入「後小英」的時代，派系大洗牌勢在必行，這也考驗派系領導人的政治智慧。
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