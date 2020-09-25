巷仔內／湧言會走自己路？何博文掌新北處境尷尬

民進黨進入「後小英」的時代，「湧言會」的崛起，讓民進黨各派系不敢小覷，甚至原本柔性的「正國會」、「英系」都轉型成剛性組織；同時「英系」將師法「新潮流」，有立委的區域就要有議員，黨內派系的合縱連橫，產生微妙的化學變化。