過譽？鄉民宴辦桌菜色遭嫌棄　「最好吃的是冰棒」

昨日在台北市信義區松山奉天宮舉辦的鄉民宴，席開120桌、一桌10人，菜單以PTT為背景設計、共12道，分別為：五福喜臨門、鮑魚海鮮羹、清蒸大石斑、龍蝦舞沙拉、鰻魚香米糕、藥膳土雞湯、原味大草蝦、時令水果盤、鮮活上紅蟳、唐朝一品封、東港蝦丸湯、甜蜜綠豆蒜，菜色相當豐富。

辦桌到底好不好？之前曾有鄉民認為辦桌文化「低俗悶熱又不衛生」，讓專業辦桌人「台菜二世祖-阿建的手路菜」跳出來回應辦桌菜色根本屌打飯店，更在昨（22）日直接霸氣開辦一桌一萬三的「鄉民宴」要讓鄉民吃到飽！不過，有鄉民到場參與後，認為菜色不佳，在網路上再次引起熱議。



▲鄉民在PTT上貼出「鄉民宴」菜單。（圖／翻攝自PTT）

不過，卻有鄉民在吃完後在PTT上發文，指出在吃過水果後就有點失望，本來以為其他菜餚或許不錯，但隨著滷蹄膀、魚丸湯等菜餚上桌，讓他一次次感到更加失望，最後竟覺得冰棒才是最好吃的一道，還打算團購，納悶詢問「台菜二世祖是不是過譽了？」

文章一出，隨即吸引大批鄉民留言「看起來滅火了，省個荷包吃好料」「不如去吃吃到飽」「別騙自己了，這種吃的飽？」「就打著本土／愛台的名號，騙騙你們這些盤子啊！」認為一桌不值一萬三的價格。

也有不少鄉民認為其他鄉民標準太過嚴格「個人覺得很飽很好吃」「那道封肉很好吃呢！」「新鮮，好吃」「他是講的太誇大了沒錯，什麼屌打幾百間飯店XDDDDD，不過還算是物超所值啊！」另外，也有鄉民指出，從中南部北上辦桌，包含食材、運費都是成本，一桌一萬三吃到這些料理「我覺得可以。」

