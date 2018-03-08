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中華職棒／超過一半球員涉賭　不堪回首的黑象事件

記者吳政紘／綜合報導2018/03/09 07:00
▲曹錦輝曾捲入黑象事件（圖／Nownews資料照）
▲曹錦輝曾捲入黑象事件（圖／Nownews資料照）

2009年，剛好是兄弟象隊成軍25周年，對兄弟象隊來說，他們渴望一座總冠軍，再次慶祝這個屬於象隊的歷史日子，不過這一年，也是象迷最難過的一年，因為「黑象事件」不但重創中職各隊，還將不少球員抓光，象隊一半以上球員涉賭，也讓「職棒之父」洪騰勝忍痛興起轉賣念頭。

洪騰勝表示：「我為什麼賣球隊，其實我也很捨不得，當年有一半左右的球員涉賭，一年花六千萬，我們只有一個飯店而已，右邊進出來的錢，左邊就出去了。」

回憶起2009年兄弟象風暴，就要從「小曹」曹錦輝說起，他當時回台選擇了人氣最旺的兄弟象隊加盟，月薪高達35萬元，而在天母球場首戰面對陳金鋒，他做出「Come On」動作，也讓當時的中職掀起一股「小曹旋風」，更不用說他是第一位上大聯盟的台灣投手。

但是此時的象隊也已經被黑道滲入，黑道找「白手套」球員找尋打假球機會，或是利用煙火、暗號等，「監督」球賽，一時風聲鶴唳，但一直未爆發。

當時象隊總教練中込伸也疑似配合打放水球，有些調度也是消極處理，他最後認罪，並且回到日本。

象隊捲入假球案人數眾多，包括招牌球星陳致遠、陳懷山、莊瑋全、王勁力、郭一峰、吳保賢、買嘉瑞、柳裕展、朱鴻森、黃正偉、楊宗範、楊博任等，全隊一半以上都受牽連，差點打不下去。

但是隔年兄弟象隊由陳瑞振領軍，下半季奪冠後，也一舉拿下總冠軍，但「黑象事件」依舊是象隊心中的痛。

2013年球季結束後，兄弟象隊決心要轉賣，中信集團想要重新入主職棒，於是成立華翼育樂公司，最後更名為兄弟育樂股份有限公司，正式成為中信兄弟。

 

關鍵字陳致遠曹錦輝兄弟象中信兄弟中華職棒
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