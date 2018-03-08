中華職棒／超過一半球員涉賭　不堪回首的黑象事件

2009年，剛好是兄弟象隊成軍25周年，對兄弟象隊來說，他們渴望一座總冠軍，再次慶祝這個屬於象隊的歷史日子，不過這一年，也是象迷最難過的一年，因為「黑象事件」不但重創中職各隊，還將不少球員抓光，象隊一半以上球員涉賭，也讓「職棒之父」洪騰勝忍痛興起轉賣念頭。

洪騰勝表示：「我為什麼賣球隊，其實我也很捨不得，當年有一半左右的球員涉賭，一年花六千萬，我們只有一個飯店而已，右邊進出來的錢，左邊就出去了。」

回憶起2009年兄弟象風暴，就要從「小曹」曹錦輝說起，他當時回台選擇了人氣最旺的兄弟象隊加盟，月薪高達35萬元，而在天母球場首戰面對陳金鋒，他做出「Come On」動作，也讓當時的中職掀起一股「小曹旋風」，更不用說他是第一位上大聯盟的台灣投手。