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即時跑馬燈擔任開幕戰捕手　王峻杰珍惜機會影音／女友負氣先走　後方噗通一聲理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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影音／女友負氣先走　後方「噗通」一聲...

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/24 16:25
大村鄉員大路大村排水溝發生民眾溺水意外，消防局第二大隊動員沿著排水溝進行搜尋，排水溝附近又有畜牧廠排水相當惡臭，搜救人員採上下游包夾搜尋。

喝茫了、失足落水？彰化縣大村鄉大村排水23日深夜發生一起離奇溺水失蹤事件，江姓女子與男友林姓男子於23日晚間11點多K歌完後準備回家，兩人步行到大村排水溝附近時，倆人突然鬧了憋扭，女友負氣先走，走沒幾步就聽到後方傳來「噗通」一聲，江女回頭看，男友卻不見了，擔心掉到排水溝裡，嚇得趕緊報警，消防人員折騰一整晚，24日中午才發現林姓男子，此時才鬆了一口氣。

23日晚間11點16分，彰化消防隊第二大隊獲報，趕緊出動各式消防車11輛、大村、花壇2台橡皮艇包夾上下游搜尋，搜尋12小時仍無所獲，研判可能先回附近宿舍，但女友回宿舍也沒發現男友蹤影，由於林男手機未帶在身邊，聯絡困難，當地警消仍持續搜救中。

彰化消防大隊第二大隊大隊長蔡佳洲表示， 據江女（39歲）描述，當時與林男（36歲）在附近 KTV唱完歌離開，由於兩人都有酒意，本來邊走邊聊卻聊出火氣，江女逕自走開，走沒幾步疑似聽到後方傳來「噗通」一聲，疑惑轉頭卻沒看到男友，跑到排水溝看也不見蹤影，擔心是失足溺水了。

蔡佳洲說，消防人車船抵達時，不敢大意的立即架設雙節梯以利下放急流舟並順著事故點往下游沿途來回搜索，同步連絡農田水利會關閉上游水閘門、下游水閘門進行放水使水位下降，並通知義消於事故點下游處及水閘門處以步行方式及定點進行搜索。

蔡佳洲指出，當晚林男疑似落水點水位接近2米深，擔心林男會被沖走，採上下游包夾搜索，並請水利站將水排出，截至早上8點40分已出動27人次搜尋，水位也降至40公分，仍持續搜救；指揮官於24日上午加派兩單位人車協助搜尋，歷經多時搜索於24日12時04分在大村鄉員大路中正西路口排水溝搜救到溺水者，並以長背板固定後使用器材車吊掛至岸上。

林姓男子說，自己酒喝過量，一不小心踩空，才摔落水溝裡，也泡了一整夜的水。

23日晚間11點16分，彰化消防隊第二大隊獲報，趕緊出動各式消防車11輛、大村、花壇2台橡皮艇包夾上下游搜尋，搜尋12小時仍無所獲，研判可能先回附近宿舍，但女友回宿舍也沒發現男友蹤影，由於林男手機未帶在身邊，聯絡困難，當地警消仍持續搜救中。

彰化消防大隊第二大隊大隊長蔡佳洲表示， 據江女（39歲）描述，當時與林男（36歲）在附近 KTV唱完歌離開，由於兩人都有酒意，本來邊走邊聊卻聊出火氣，江女逕自走開，走沒幾步疑似聽到後方傳來「噗通」一聲，疑惑轉頭卻沒看到男友，跑到排水溝看也不見蹤影，擔心是失足溺水了。

蔡佳洲說，消防人車船抵達時，不敢大意的立即架設雙節梯以利下放急流舟並順著事故點往下游沿途來回搜索，同步連絡農田水利會關閉上游水閘門、下游水閘門進行放水使水位下降，並通知義消於事故點下游處及水閘門處以步行方式及定點進行搜索。

蔡佳洲指出，當晚林男疑似落水點水位接近2米深，擔心林男會被沖走，採上下游包夾搜索，並請水利站將水排出，截至早上8點40分已出動27人次搜尋，水位也降至40公分，仍持續搜救；指揮官於24日上午加派兩單位人車協助搜尋，歷經多時搜索於24日12時04分在大村鄉員大路中正西路口排水溝搜救到溺水者，並以長背板固定後使用器材車吊掛至岸上。

林姓男子說，自己酒喝過量，一不小心踩空，才摔落水溝裡，也泡了一整夜的水。

關鍵字大村排水溝踩空消防搜救溺水
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